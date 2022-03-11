Известно, что 10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации нанесла удар по 2 крупным колоннам техники оккупантов.

Важно Россия вернула в Европу войну, – главы государств и правительств ЕС

По предварительной информации, это полк десантных войск России. Имевший полный комплект бронированной техники: танки, БМП, "Грады".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Интересно – Минус 10 российских самолетов в сутки, – в ВСУ отчитались за 10 марта: