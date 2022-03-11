Как заявили главы государств и правительств ЕС, это причиняет невыразимые страдания украинскому населению.
Важно Евросовет поручил Еврокомиссии дать оценку заявки Украины на членство в ЕС
Дополняем...
Более недели назад Россия вернула войну в Европу, нарушив международное право и взорвав глобальную безопасность и стабильность.
Источник:Европейский совет
Как заявили главы государств и правительств ЕС, это причиняет невыразимые страдания украинскому населению.
Важно Евросовет поручил Еврокомиссии дать оценку заявки Украины на членство в ЕС
Дополняем...