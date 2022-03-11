Як заявили глави держав та урядів ЄС, це завдає невимовних страждань українському населенню.
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Очільники країн-членів Євросоюзу наголосили, що саме Росія та її поплічниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю загарбницьку війну і будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини.
Ми вітаємо рішення прокурора Міжнародного кримінального суду відкрити розслідування,
– мовиться у заяві.
Також глави держав та урядів ЄС вимагають:
- негайно забезпечити безпеку ядерних об'єктів України за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії,
- повного припинення вогню та виведення військ Росії з території України,
- поваги до територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Ми дякуємо народу України за його мужність у захисті своєї країни та наших спільних цінностей свободи та демократії. Ми прагнемо надати підтримку відбудові демократичної України, як тільки російський наступ припиниться", – наголосили у заяві.
Також там додали, що налаштовані ще більше посилити тиск на Росію та Білорусь.
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