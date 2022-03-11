Также ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая "принадлежит к европейской семье". Заметим, что заявки Грузии и Молдовы Еврокомиссия также будет рассматривать.

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Итак, 10 марта главы государств и правительств стран Евросоюза, собравшиеся в Версале на неформальный Евросовет, опубликовали совместное заявление. Прежде всего в нем говорится, что:

"Россия и ее приспешница Беларусь несут полную ответственность за захватническую войну" в Украине, и будут отвечать за свои действия.

Европа "стремится оказать поддержку восстановлению демократической Украины, как только российское наступление прекратится".

Также Европа "предлагает временную защиту всем беженцам от войны из Украины".

Что самое важное: "Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины".

Президент Владимир Зеленский подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.

Совет предложил Еврокомиссии (это правительство ЕС) предоставить заключение по этой заявке.

До этого и без промедления мы будем укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье,

– подытожили в Евросовете.

Еврокомиссия также рассмотрит соответствующие заявки Молдовы и Грузии.

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