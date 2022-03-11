Также ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая "принадлежит к европейской семье". Заметим, что заявки Грузии и Молдовы Еврокомиссия также будет рассматривать.
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Итак, 10 марта главы государств и правительств стран Евросоюза, собравшиеся в Версале на неформальный Евросовет, опубликовали совместное заявление. Прежде всего в нем говорится, что:
- "Россия и ее приспешница Беларусь несут полную ответственность за захватническую войну" в Украине, и будут отвечать за свои действия.
- Европа "стремится оказать поддержку восстановлению демократической Украины, как только российское наступление прекратится".
- Также Европа "предлагает временную защиту всем беженцам от войны из Украины".
Что самое важное: "Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины".
- Президент Владимир Зеленский подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.
- Совет предложил Еврокомиссии (это правительство ЕС) предоставить заключение по этой заявке.
До этого и без промедления мы будем укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье,
– подытожили в Евросовете.
Еврокомиссия также рассмотрит соответствующие заявки Молдовы и Грузии.
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