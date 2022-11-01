У Росії на військовій базі сталася масова бійка між контрактниками та "мобіками": епічне відео

Російські військові можуть нищити себе навіть без допомоги ЗСУ. Так, на одній з військових баз у Росії трапилася масштабна бійка між контрактниками та мобілізованими.

Схоже, що росіяни вирішили просто зменшити роботу для Збройних Сил України. З'ясувалося, що зі самознищенням вони справляються доволі непогано. Відео бійки поширили телеграм-канали, повідомляє 24 канал.

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Єдність російського війська: окупанти хотіли пограбувати один одного

Бійка трапилася на військовій базі Юргинської бригади. Мобілізовані розповіли, що причиною стало те, що контрактники хотіли їх пограбувати. Зокрема, російські армійці вирішили забрати в "мобіків" мобільні телефони, гроші та екіпіровку. Новобранцям такий сценарій не сподобався, то ж і виникла бійка.

Відео бійки потрапило у мережу. Автор ролика емоційно розповідав, як "вбивають та відкачують пацанів". Когось навіть обмотували скотчем.

Ламають прям жорстко. Вони просто роту зламали щойно,

– заявив автор.

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Що відомо про втрати росіян на війні

Тим окупантам, які не встигають повбиватися між собою, допомагають українські військові. Вони нищать ворога на всіх напрямках фронту. Лише за добу 31 жовтня на "концерт Кобзона" відправились 650 російських окупантів.

Загальні втрати ворожого війська з початку повномасштабної війни становлять: