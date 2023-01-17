Росії треба дати чіткий сигнал: які кроки має зробити світ після ракетного удару по Дніпру

14 січня Росія завдала цинічного ракетного удару по Дніпру. На жаль, відомо вже про 40 загиблих.

Це черговий акт агресії проти мирного населення, на який має потужно відповісти світ. Про це 24 Канал голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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Росію потрібно зупинити

Попереду чергова зустріч "Рамштайн". На думку Чаленка, там ми маємо побачити форсовану підтримку України.

"Має бути чітка інформація, яка покаже, що світ і далі згуртований довкола України, а партнери і далі будуть надавати допомогу, яку обіцяли. І, можливо, має бути те, чого не озвучували раніше, щоб дати сигнал Москві: на кожен такий акт агресії, особливо проти мирного населення, буде належна відповідь", – говорить Чаленко.

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Окрім того, Росію потрібно виганяти з Радбезу ООН. Вона займає це місце абсолютно незаконно з 1990-х років. З точки зору міжнародного права, зауважує Чаленко, вона підтримувала поняття безперервності угод, які були. "По суті вона була лише ланкою СРСР – радянською федеративною соціалістичною республікою – як і Україна", – додає він. Тому росіяни сьогодні не можуть говорити про те, що "Захід намагався побити Радянський Союз, а сьогодні – Росію". Ніби-то Росія дорівнює Радянському Союзу.

Ні, вони побудували у Росії абсолютно новий рашистський режим, який на бажанні реваншизму намагається побороти західні країни, загарбати Україну, зробити з неї Росію і чинити те, що зараз,

– стверджує голова Центру аналізу та стратегій.

Треба обривати усі реверанси у бік Радянського Союзу. Крім того, потрібно посилювати санкції. "Мова йде про 10 пакет санкцій. Особливо потрібно говорити про обмеження щодо "Росатому", адже ядерний терор нікуди не зникає", – акцентує Чаленко. Ситуація довкола запорізької АЕС залишається критичною. Близько 1,5 тисячі працівників, які відмовилися працювати на ворога, не пускають на станцію.

Ба більше, важливо боротися з російською пропагандою всередині Європейського Союзу. Яскравим прикладом є риторика Угорщини.

"Бачимо ситуацію довкола Сербії. Звичайно, вони не у ЄС, але хочуть там бути. Тому хай обирають: або ЄС, або підтримка України", – каже голова Центру аналізу та стратегій.

Сьогодні боротьба має набирати додаткових обертів, наголошує Чаленко, щоб назавжди зупинити Росію.

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