России нужно дать четкий сигнал: какие шаги должен сделать мир после ракетного удара по Днепру

14 января Россия нанесла циничный ракетный удар по Днепру. К сожалению, известно уже о 40 погибших.

Это очередной акт агрессии против мирного населения, на который должен ответить мир. Об этом 24 Канал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Достойно внимания "Говорят о мифических нацистах": как российская пропаганда манипулирует похищенными детьми

Россию нужно остановить

Впереди очередная встреча "Рамштайна". По мнению Чаленко, там мы должны увидеть форсированную поддержку Украины.

"Должна быть четкая информация, которая покажет, что мир и дальше сплочен вокруг Украины, а партнеры и дальше будут оказывать обещанную помощь. И, возможно, должно быть то, чего не озвучивали раньше, чтобы дать сигнал Москве: на каждый такой акт агрессии, особенно против мирного населения, будет соответствующий ответ", – говорит Чаленко.

Мир вспыхнул реакцией на теракт в Днепре / Путин готовится / Как свирепствует российская пропаганда: смотрите видео

Кроме того, Россию нужно выгонять из Совбеза ООН. Она занимает это место совершенно незаконно с 1990-х годов. С точки зрения международного права, отмечает Чаленко, она поддерживала понятие непрерывности существующих соглашений. "По сути, она была лишь звеном СССР – советской федеративной социалистической республикой – как и Украина", – добавляет он. Поэтому россияне сегодня не могут говорить о том, что "Запад пытался побить Советский Союз, а сегодня – Россию". Как будто Россия равна Советскому Союзу.

Нет, они построили в России совершенно новый рашистский режим, который на желании реваншизма пытается побороть западные страны, захватить Украину, сделать из нее Россию и творить то, что сейчас,

– утверждает глава Центра анализа и стратегий.

Следует обрывать все реверансы в сторону Советского Союза. Кроме того, нужно ужесточать санкции. "Речь идет о 10 пакетах санкций. Особо нужно говорить об ограничениях в отношении "Росатома", ведь ядерный террор никуда не исчезает", – акцентирует Чаленко. Ситуация вокруг запорожской АЭС остается критической. Около 1,5 тысячи работников, отказавшихся работать на врага, не пускают на станцию.

Более того, важно бороться с российской пропагандой внутри Европейского Союза. Ярким примером является риторика Венгрии.

"Видим ситуацию вокруг Сербии. Конечно, они не в ЕС, но хотят там быть. Поэтому пусть выбирают: либо ЕС, либо поддержка Украины", – говорит глава Центра анализа и стратегий.

Сегодня борьба должна набирать дополнительные обороты, отмечает Чаленко, чтобы навсегда остановить Россию.

Ракетный удар по Днепру: что известно