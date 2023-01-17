Це черговий акт агресії проти мирного населення, на який має потужно відповісти світ. Про це 24 Канал голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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Росію потрібно зупинити

Попереду чергова зустріч "Рамштайн". На думку Чаленка, там ми маємо побачити форсовану підтримку України.

"Має бути чітка інформація, яка покаже, що світ і далі згуртований довкола України, а партнери і далі будуть надавати допомогу, яку обіцяли. І, можливо, має бути те, чого не озвучували раніше, щоб дати сигнал Москві: на кожен такий акт агресії, особливо проти мирного населення, буде належна відповідь", – говорить Чаленко.

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Окрім того, Росію потрібно виганяти з Радбезу ООН. Вона займає це місце абсолютно незаконно з 1990-х років. З точки зору міжнародного права, зауважує Чаленко, вона підтримувала поняття безперервності угод, які були. "По суті вона була лише ланкою СРСР – радянською федеративною соціалістичною республікою – як і Україна", – додає він. Тому росіяни сьогодні не можуть говорити про те, що "Захід намагався побити Радянський Союз, а сьогодні – Росію". Ніби-то Росія дорівнює Радянському Союзу.

Ні, вони побудували у Росії абсолютно новий рашистський режим, який на бажанні реваншизму намагається побороти західні країни, загарбати Україну, зробити з неї Росію і чинити те, що зараз,

– стверджує голова Центру аналізу та стратегій.

Треба обривати усі реверанси у бік Радянського Союзу. Крім того, потрібно посилювати санкції. "Мова йде про 10 пакет санкцій. Особливо потрібно говорити про обмеження щодо "Росатому", адже ядерний терор нікуди не зникає", – акцентує Чаленко. Ситуація довкола запорізької АЕС залишається критичною. Близько 1,5 тисячі працівників, які відмовилися працювати на ворога, не пускають на станцію.

Ба більше, важливо боротися з російською пропагандою всередині Європейського Союзу. Яскравим прикладом є риторика Угорщини.

"Бачимо ситуацію довкола Сербії. Звичайно, вони не у ЄС, але хочуть там бути. Тому хай обирають: або ЄС, або підтримка України", – каже голова Центру аналізу та стратегій.

Сьогодні боротьба має набирати додаткових обертів, наголошує Чаленко, щоб назавжди зупинити Росію.

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