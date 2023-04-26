У Росії відреагували на розмову Сі Цзіньпіна та Зеленського

Президент Володимир Зеленський 26 квітня поговорив з китайським лідером Сі Цзіньпіном. У Москві вже відреагували на розмову, однак традиційна риторика не змінилась.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про готовність Китаю докладати зусиль для налагодження переговорів. Однак Київ, мовляв, це не приймає. Заяву чиновниці процитували російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Захарова говорить, нібито Україна демонструє неприйняття будь-яких здорових ініціатив, спрямованих на врегулювання. Хоча всім зрозуміло, що здорова ініціатива – це відступ російських військ з чужих територій.

Українська влада та їх західні куратори вже демонстрували свої можливості щодо замотування мирних ініціатив,

– стверджує Захарова.

Насправді українська влада неодноразово наголошувала, що Київ не відмовляється від переговорів, однак спочатку агресор повинен деокупувати всі наші території. Після цього можна вести перемовини, зокрема, про репарації.

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