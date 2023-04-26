В России отреагировали на разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Президент Владимир Зеленский 26 апреля побеседовал с китайским лидером Си Цзиньпином. В Москве уже отреагировали на разговор, однако традиционная риторика не изменилась.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Китая прилагать усилия для налаживания переговоров. Однако Киев, дескать, это не принимает.
Важно Впервые после вторжения России: Зеленский провел длительный разговор с Си Цзиньпином
Захарова говорит, что Украина демонстрирует непринятие каких-либо здоровых инициатив, направленных на урегулирование. Хотя всем понятно, что здравая инициатива – это отступление русских войск с чужих территорий.
Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив,
– утверждает Захарова.
На самом деле украинские власти неоднократно отмечали, что Киев не отказывается от переговоров, однако сначала агрессор должен деоккупировать все наши территории. После этого можно вести переговоры, в частности о репарациях.
Разговор Зеленского и Си: что известно
- Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны пообщался с президентом Китая Си Цзиньпином. Разговор длился час.
- Зеленский уверен, что разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию двусторонних отношений.
- Китайские СМИ уточнили, что стороны обменялись мнениями о китайско-украинских отношениях и обсудили вопросы "кризиса" в Украине.