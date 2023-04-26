Представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Китая прилагать усилия для налаживания переговоров. Однако Киев, дескать, это не принимает.

Важно Впервые после вторжения России: Зеленский провел длительный разговор с Си Цзиньпином

Захарова говорит, что Украина демонстрирует непринятие каких-либо здоровых инициатив, направленных на урегулирование. Хотя всем понятно, что здравая инициатива – это отступление русских войск с чужих территорий.

Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив,

– утверждает Захарова.

На самом деле украинские власти неоднократно отмечали, что Киев не отказывается от переговоров, однако сначала агрессор должен деоккупировать все наши территории. После этого можно вести переговоры, в частности о репарациях.

Разговор Зеленского и Си: что известно