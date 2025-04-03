Раніше судимий росіянин повернувся з війни та зґвалтував 13-річну дівчинку, – ЗМІ
- Російський військовослужбовець, раніше судимий за зґвалтування та вбивство, повернувся з війни та зґвалтував 13-річну дівчинку у Тверській області, після чого задушив її.
- Слідчий комітет Росії повідомив про злочин, але не уточнював, що ґвалтівний – військовий російської армії. Наразі злочинця відправили під варту.
У Росії окупант повернувся з війни та зґвалтував школярку. Раніше чоловік вже був судимий за насилля.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Окупант повернувся з війни та зґвалтував школярку
У росЗМІ повідомляють, що російський військовослужбовець, який раніше був судимий за зґвалтування та вбивство, повернувся з війни та вчинив новий злочин. Так, окупант здійснив насильницькі дії щодо 13-річної дівчинки у Тверській області.
Так, 21 березня 34-річний росіянин Алєксандр Сєргєєв зґвалтував ученицю 7 класу, 13-річну дівчинку, в одному з населених пунктів Тверської області. Як пишуть у місцевих телеграм-каналах, 21 березня 13-річна Віолетта зникла. У селі Рязаново почали масштабні пошуки, до розшуку долучилися сотні волонтерів.
Пошуки тривали понад тиждень, і 29 березня правоохоронці знайшли тіло 13-річної Віолетти у лісовому масиві. Як встановило слідство, Сєргєєв спочатку зґвалтував школярку, а після – задушив її.
Що важливо, слідчий комітет Росії повідомив про злочин, але не розкривав імені ґвалтівника і приховав факт того, що він є військовослужбовцем російської армії. 30 березня Сєргєєва відправили під варту.
У вівторок, 1 квітня, 13-річну дівчинку поховали у Тверській області.
Раніше стало відомо, що ліквідували офіцера Чорноморського флоту Росії Костянтина Чистякова. Його звинуватили у зґвалтуванні школярки, але росіянин уникнув покарання – замість в'язниці його відправили на війну.