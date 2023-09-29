Це вже не бізнес: чому в Росії масово закриваються АЗС

У Росії зростає дефіцит пального, а власники АЗС почали закривати свої бізнеси. Умови на ринку для них зовсім не вигідні.

Нафтові компанії зрозуміли, що реалізовувати свій продукт за ціною на російських АЗС їм зовсім не вигідно і почали "переганяти" все за кордон. Про це 24 Каналу розповів експерт з питань нафти та газу Михайло Крутихін, зауваживши, що для цього використовують не завжди законні схеми.

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Що з російськими АЗС

Власники мереж АЗС мають продавати бензин і дизельне пальне за цінами, які їм диктує місцева, федеральна влада. Вона своєю чергою вимагає не підвищувати ціни, тому люди постійно перебувають під тиском.

На біржі вони купують скажімо бензин А-95 за 76 рублів. А на бензоколонці, щоб ним заправитися – більше ніж 60 поки немає. Виходить, що власник АЗС купує по 70 з лишкою, а продає по 60. Так не буває, треба або банкрутувати, або закривати такий бізнес, тому що це вже зовсім не бізнес,

– сказав Михайло Крутихін.

Експерт з питань нафти та газу пояснив ситуацію з російськими АЗС: дивіться відео

Який вихід знаходять

Нафтові компанії бачать, що російська влада закликає їх скорочувати експорт нібито для того, щоб підтримати високі ціни на нафту на світовому ринку й загалом його стабільність. Виходом із ситуації для нафтових компаній є робота на закордонні країни.

"Так само як в Росії є паралельний імпорт, тобто контрабанда, то тепер з'явився паралельний експорт. Через Казахстан, Киргизстан, Вірменію можна переганяти певні обсяги нафти й нафтових продуктів. Якщо в Росії вони продадуть паливо по 75 – 76 рублів, то за кордоном це коштуватиме під тисячу. Звичайно вони використовуватимуть всі схеми, щоб це паливо відправляти за межі Росії", – зауважив експерт з питань нафти та газу.

Уряд країни-агресорки намагається з цією ситуацією боротися, але судячи з усього, ефект від такої боротьби поки незначний.

На автомобілістів, автолюбителів та загалом автомобільні компанії чекає підняття цін на паливо й великі перебої,

– підсумував Крутихін.

Вплив санкцій на російську економіку: що відомо

Хоч російська влада не визнає прогалини у бюджеті, але про це постійно повідомляють ЗМІ. Лише за першу половину 2023 року державний борг Росії зріс на 2,2 трильйона рублів. Це в той час, коли російський диктатор продовжує наполягати, що санкції недієві, а ситуація в країні не просто стабільна, а ще й покращується.

Російська валюта системно слабшає з початку року. У серпні рубль увійшов до трійки найслабших валют у світі. Серед головних причин виділяють західні санкції, відтік валюти з Росії та ускладнення умов торгівлі на зовнішніх ринках.

Владімір Путін заявляв, що багаторазові обвали рубля нібито ніяк не вплинули на російську економіку. Він також наголосив, що російські золотовалютні резерви тепер вдвічі більше, ніж ті, які були заморожені. Однак, підтверджень цьому, окрім його слів немає.