Это уже не бизнес: почему в России массово закрываются АЗС

В России растет дефицит топлива, а владельцы АЗС начали закрывать свои бизнесы. Условия на рынке для них совсем не выгодны.

Нефтяные компании поняли, что реализовывать свой продукт по цене на российских АЗС им совсем не выгодно и начали "перегонять" все за границу. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин, заметив, что для этого используют не всегда законные схемы.

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Что с российскими АЗС

Владельцы сетей АЗС должны продавать бензин и дизельное топливо по ценам, которые им диктуют местные, федеральные власти. Они в свою очередь требуют не повышать цены, поэтому люди постоянно находятся под давлением.

На бирже они покупают скажем бензин А-95 за 76 рублей. А на бензоколонке, чтобы им заправиться – больше 60 пока нет. Выходит, что владелец АЗС покупает по 70 с лишним, а продает по 60. Так не бывает, надо либо разориться, либо закрывать такой бизнес, потому что это уже совсем не бизнес,

– сказал Михаил Крутыхин.

Эксперт по нефти и газу объяснил ситуацию с российскими АЗС: смотрите видео

Какой выход находят

Нефтяные компании видят, что российские власти призывают их сокращать экспорт якобы для того, чтобы поддержать высокие цены на нефть на мировом рынке и его стабильность. Выходом из ситуации для нефтяных компаний является работа на зарубежные страны.

"Так же как в России есть параллельный импорт, то есть контрабанда, то теперь появился параллельный экспорт. Через Казахстан, Кыргызстан, Армению можно перегонять определенные объемы нефти и нефтяных продуктов. Если в России они продадут топливо по 75 – 76 рублей, то за границей это будет стоить тысячу. Конечно они будут использовать все схемы, чтобы это топливо отправлять за пределы России", – отметил эксперт по нефти и газу.

Правительство страны-агрессора пытается с этой ситуацией бороться, но судя по всему, эффект от такой борьбы пока незначителен.

Автомобилистов, автолюбителей и в целом автомобильные компании ожидает поднятия цен на топливо и большие перебои,

– подытожил Крутыхин.

Воздействие санкций на российскую экономику: что известно

Хотя российская власть не признает пробелы в бюджете, но об этом постоянно сообщают СМИ. Только за первую половину 2023 года государственный долг России вырос на 2,2 триллиона рублей. Это в то время, когда российский диктатор продолжает настаивать, что санкции недействительны, а ситуация в стране не просто стабильная, но улучшается.

Российская валюта системно слабеет с начала года. В августе рубль вошел в тройку самых слабых валют в мире. Среди основных причин выделяют западные санкции, отток валюты из России и усложнение условий торговли на внешних рынках.

Владимир Путин заявлял, что многократные обвалы рубля якобы никак не повлияли на российскую экономику. Он также подчеркнул, что российские золотовалютные резервы теперь вдвое больше, чем замороженные. Однако подтверждений этому, кроме его слов нет.