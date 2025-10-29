Навіть Китай починає сумніватися: до якої тактики вдасться Путін тепер

Росія посилює обстріли критичної інфраструктури України, намагаючись створити гуманітарну кризу взимку, оскільки не досягає успіхів звичайними військовими методами.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в ефірі 24 Каналу, що українці готові витримати четверту воєнну зиму, а міжнародна ситуація погіршується для Кремля – навіть Китай сумнівається у доцільності підтримки затяжної війни.

Чи витримає Україна четверту воєнну зиму?

Попри всі складнощі, фінансування України продовжується, збройна допомога надходить. Зараз йдеться про 2 мільярди доларів за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority).

Це американська зброя, яку закуповують європейці. Крім того, Україна і сама виробляє озброєння. Все це свідчить, що Росія загрузла у війні.

Спроби Путіна змінити ситуацію на фронті зараз пов'язані саме з ударами по енергетичній інфраструктурі – їх справді дуже багато, і далі буде більше. Навіть бетонні укріплення не завжди витримують такі обстріли,

– вважає Клочок.

Росія розуміє, що це серйозний виклик для України. Але є одне "але", яке Путін не може зрозуміти й ніколи не зрозуміє.

Ті, хто не в Україні або далеко від місць обстрілів, можуть думати, що терор спрацює. А ті, хто в епіцентрі, кому щоночі загрожує небезпека, вже сприймають воєнну реальність як нову нормальність.

"Десятки мільйонів українців досі в країні, хоча багато хто і виїхав. Проблеми є, це безперечно. Але все це свідчить: українці готові витримувати й ніхто не збирається швидко йти на умови, які висуває Кремль", – пояснив експерт.

Росія програє: чому навіть у Кремлі це зрозуміли?

Щодо питання контрактників та мобілізації, у Кремлі розглядають різні варіанти, але одностайного рішення ще немає. Це свідчить про величезні проблеми.

"Вони є і у нас, безперечно. Але якщо раніше говорили лише про те, що Україна не встоїть, то сьогодні кажуть, що Росія точно вже не виграє", – вважає Клочок.

Зверніть увагу! Кремль занепокоєний внутрішньою нестабільністю. Росії загрожують економічна криза, зростання боргів і можливий переворот через нові санкції та фінансовий тиск.

Навіть для Китаю та його лідера Сі Цзіньпіна це сьогодні виклик. Плани, про які Путін розповідав перед повномасштабним вторгненням щодо швидкого захоплення України, не виправдалися. Затягування війни на тлі непоступливості Трампа стає невигідним для Сі Цзіньпіна.

Китай протистоїть США у торговельній площині, але це лише посилює конфронтацію між двома країнами, що зараз, на моє переконання, Пекіну не потрібно.

"Зараз помітне суголосся в риториці України та Вашингтону, хоча проблеми, звісно, є. Але зараз вся увага Трампа спрямована на Кремль. Там має бути ухвалене рішення, яке повинно бути підкріплене й Китаєм", – підсумував експерт.

Що відомо про останні заяви Путіна?