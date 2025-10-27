Аналітичні кола Вашингтона інформують про невтішне становище країни-агресорки й президент США Дональда Трампа. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал La Stampa.

Які слабкі місця має Росія?

За даними джерел, є чотири головні причини, які не дозволяють Росії виграти війну. Йдеться про проблеми з резервістами, занепад економіки, незначні успіхи на фронті та технологічну перевагу України.

Насамперед у виданні зауважують, що Москва все частіше залучає до війни непідготовлених резервістів. Один із показових випадків – полонений російський солдат, який пробув у війську лише 12 днів.

До слова, у полон до українських військових на Покровському нещодавно здався представник нечисленного народу кетів. До російської армії він, як сам зізнався, потрапив через пиятику та тюрму.

Через гострий дефіцит особового складу Кремль ухвалив закон, який дозволяє відправляти резервістів за межі країни, зокрема на Харківський напрямок.

Проте навчання часто триває менш як два місяці, що призводить до великих втрат. Лише за перший квартал 2025 року Росія змогла залучити 90 тисяч військових, а загалом за рік – близько 292 тисяч резервістів підписали контракт з ворожим міноборони.

Крім того, російська економіка занурюється у стагнацію. МВФ прогнозує зростання лише на 0,6% у 2025 році проти 4% у 2024-му. Витрати на війну вже перевищили 150 мільярдів доларів і фінансуються здебільшого прибутками від нафти й газу.

Водночас інфляція стабільно перевищує 10%, а відсоткові ставки сягнули 17%, що є несумісним із тривалим утриманням фронту.

Зауважте! Експерти вважають, що Росія відчує фінансовий обвал у 2026 – 2027 роках. Разом з тим, аналітики The Telegraph раніше повідомляли, що на тлі економічних труднощів і посилення тиску ззовні у Москві знову поновилися страхи перед держпереворотом.

Попри заяви Кремля, просування російських військ майже непомітне. Втрати техніки й живої сили непропорційно великі до здобутих позицій. Навіть на напрямках, де зафіксовано певні зрушення, як-от у Покровську чи Мирнограді, українська ППО залишається ефективною.

Аналітики вважають, що російські ресурси виснажуються швидше, ніж з'являються будь-які стратегічні результати.

Росія модернізувала свої дрони типу "Шахед" (тепер "Герань-2") і отримує підтримку з боку Китаю, однак Україна зробила ще більший стрибок уперед.

Країна наростила власне виробництво високотехнологічних безпілотників – з 1,5 до 3 мільйонів одиниць на рік. Крім того, представлено нові ракети "Flamingo" з дальністю до 3 тисяч кілометрів. Ці розробки відкривають для України можливість завдавати ударів по глибині російської території.

