Російське керівництво саме закопує себе у яму після збиття літаків

"Інцидент" з літаками А-50 та Іл-22М над Азовським морем – це аналог знищення крейсера "Москва" за ступенем комплексної шкоди. Таке своєрідне алаверді Миколи Олещука Олексію Неїжпапі.

Як окупанти заздалегідь знімають відповідальність

Зараз у Росії запроваджують відчайдушні заходи, щоб знизити значущість того, що сталося. Але тим самим лише підтверджують, що сталося щось справді болісне.

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Російські пабліки активно розганяють сигнал: "Інцидент, внаслідок якого унікальний дорогий літак дальньої розвідки був збитий, а командний пункт щонайменше – підбитий, виник внаслідок дружнього вогню".

Використовується характерна для російської пропаганди риторика. "Не спрацювала система розпізнавання свій-чужий" – це прямий аналог "несанкціонованого сходу авіабоєприпасу" у Воронезькій області.

Наче боєприпас має свободу волі – сам вирішив, сам зійшов, сам зніс пів села. Це робиться, щоб заздалегідь зняти відповідальність та не шукати винуватців. "Техніка підвела, справа життєва".

Версію про "дружній вогонь" вкинули як найменше зло.

Кремль не може дозволити, щоб у росіян виникли думки про здатність України збивати дефіцитні літаки у глибокому тилу. Це матиме сильний деморалізаційний вплив, особливо – на угруповання окупаційних військ у Херсонській та Запорізькій областях. Технічний збій, як і неуважність військових – це органічне для Росії пояснення.

Російська армія небезпечна для самих росіян

Біда для Кремля в тому, що вказані літаки надто специфічні і літали максимально передбачувано. Тому самі росіяни в коментарях ставлять питання – це що ж таке мало статися, щоб ці літаки раптово перестали впізнавати? Причому два одразу.

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Вкинувши це версію, російська влада породила непрямий збиток – нагадала всім, яку небезпеку російська армія становить для цивільного населення Росії і для себе самої.

Епізоди у Воронезькій області та Бєлгороді, ракети, що впали в різних регіонах Росії, разом із недавнім "інцидентом" показують: російська авіація бомбить все підряд, а російська ППО безладно гатить у всі боки.

Ключовий момент полягає у шкоді для бойового потенціалу російських військ. Літаків далекої радіолокаційної розвідки у Росії залишилося 7 чи 8 штук. Їхній технічний стан невідомий (один із таких літаків минулого року був пошкоджений у Білорусі і спішно евакуйований до Росії). Виробляти такі літаки Росія не може. Також під питанням, чи здатні їх ремонтувати. Якщо хоч декілька є несправних, то для масштабів Росії це проблема.

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Російська пропаганда вже намагається балансувати, масово вкидає повідомлення про втрати української авіації, обвал фронту тощо.

Але в інформаційному полі вже живе своїм життям неприємний для Кремля меседж: Росія не має запасу міцності у критично важливих технологіях, внаслідок нападу на Україну армія Росії зазнає непоправних втрат дефіцитної техніки. Втрату цієї техніки компенсуватимуть "гарматним м'ясом".

Цілком ймовірно, що для перемикання уваги людей влада Росії вимагатиме від військових терміново організувати якусь "перемогу", "взяти" якесь село. Що призведе до ще більшого зростання втрат російських військ.