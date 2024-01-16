Российское руководство само закапывает себя в яму после сбития самолетов

"Инцидент" с самолетами А-50 и Ил-22М над Азовским морем – это аналог уничтожения крейсера "Москва" по степени комплексного ущерба. Таково своеобразное алаверди Николая Олещука Алексею Неежпапи.

Как оккупанты заранее снимают ответственность

Сейчас в России вводятся отчаянные меры, чтобы снизить значимость произошедшего. Но тем самым лишь подтверждают, что произошло что-то действительно болезненное.

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Российские паблики активно разгоняют сигнал: "Инцидент, в результате которого уникальный дорогой самолет дальней разведки был сбит, а командный пункт, по меньшей мере, подбит, возник вследствие дружеского огня".

Используется характерная для русской пропаганды риторика. "Не сработала система распознавания свой-чужой" – это прямой аналог "несанкционированного схода авиабоеприпаса" в Воронежской области.

Словно боеприпас имеет свободу воли – сам решил, сам сошел, сам снес пол села. Это делается, чтобы заранее снять ответственность и не искать виновников. "Техника подвела, дело жизненное".

Версию о "дружеском огне" бросили как малейшее зло.

Кремль не может позволить, чтобы у россиян возникло мнение о способности Украины сбивать дефицитные самолеты в глубоком тылу. Это будет иметь сильное деморализационное влияние, особенно на группировку оккупационных войск в Херсонской и Запорожской областях. Технический сбой, как и невнимательность военных, – это органическое для России объяснение.

Российская армия опасна для самих россиян

Беда для Кремля в том, что указанные самолеты слишком специфичны и летали максимально предсказуемо. Поэтому сами россияне в комментариях задают вопрос – это что же должно было произойти, чтобы эти самолеты внезапно перестали узнавать? Причем два сразу.

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Вбросив эту версию, российские власти породили косвенный ущерб – напомнили всем, какую опасность российская армия представляет для гражданского населения России и для себя самой.

Эпизоды в Воронежской области и Белгороде, упавшие в разных регионах России ракеты вместе с недавним "инцидентом" показывают: российская авиация бомбит все подряд, а российская ПВО беспорядочно льет во все стороны.

Ключевой момент заключается во вреде для боевого потенциала российских войск. Самолетов далекой радиолокационной разведки в России осталось 7 или 8 штук. Их техническое состояние неизвестно (один из таких самолетов в прошлом году был поврежден в Беларуси и спешно эвакуирован в Россию). Производить такие самолеты Россия не может. Также под вопросом, способны ли их ремонтировать. Если хоть несколько неисправных, то для масштабов России это проблема.

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Российская пропаганда уже пытается балансировать, массово вбрасывает сообщения о потерях украинской авиации, обвале фронта и т.д.

Но в информационном поле уже живет своей жизнью неприятный для Кремля месседж: Россия не имеет запаса прочности в критически важных технологиях, в результате нападения на Украину армия России несет непоправимые потери дефицитной техники. Потерю этой техники будут компенсировать "пушечным мясом".

По всей вероятности, для переключения внимания людей власти России будут требовать от военных срочно организовать какую-то "победу", "взять" какую-то деревню. Что приведет к еще большему росту потерь русских войск.