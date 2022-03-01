Російське військо розгублене, а наступ уповільниться: експертні прогнози

Війна Росії проти України триває, агресор обстрілює не лише об'єкти воєнної інфраструктури, а й мирних жителів. Експерти кажуть, що найбільша загроза зберігається на північному напрямку, але вже за кілька днів російський наступ остаточно уповільниться.

Про те, на яких напрямках залишається найбільша загроза, чому Росія обрала неправильну тактику та коли можна очікувати закінчення вторгнення, – розповідає 24 канал.

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Найбільша загроза залишається на півночі країни

Ми поспілкувалися з Віктором Кевлюком, воєнним експертом Центру оборонних стратегій, який пояснив, що наразі ситуація складна з тенденцією до покращення, лінія фронту в усіх операційних районах стабілізована. Головною ціллю наступу залишається Київ, найбільша небезпека помітна на півночі.

Ворогу до зарізу треба потрапити в урядовий квартал, проголосити свого ставленика (все одно кого) і негайно підписати з ним угоду, зафіксувавши на папері свої побажання. Для всіх, крім РФ, це повна нісенітниця, для внутрішнього споживання в РФ – саме воно. Другий напрям небезпеки – південь: вода в Крим, сухопутний коридор від Маріуполя. Третя точка активності – Луганщина, адже дуже привабливим є оточення нашого ОТУ "Північ" і його подальший розгром,

– говорить Кевлюк.

Експерт додав, що, на його думку, активність збережеться навколо Києва, в районах Херсону, Мелітополя та Бердянська. Буде гаряче на ділянках Біловодськ-Старобільськ-Станиця Луганська, Волноваха-Маріуполь. Всі інші напрямки будуть сковувати наші сили та блокувати маневр резервами.

Інтенсивність ракетно-авіаційних ударів знижуватиметься через поступове витрачання наявних в РФ крилатих ракет, обстрілювати наші міста будуть переважно ОТРК "Іскандер", перехоплення таких ракет для нашого ППО є простішим, ніж крилатих. Втрата частини ударної авіації для РФ не є критичною, а ось втрата пілотів – зовсім інша мова,

– пояснив Кевлюк.

Російське військо розгублене

Експерт пояснив, що Росія зараз намагається вирішити політичну задачу військовими засобами. Тобто військово-політичним керівництвом Росії обраний не той інструмент. Війська, призначені для знищення, захоплення і такого іншого так і діють – захоплюють. А що робити далі вони не знають.

Війську в місті не комфортно, взагалі вуличні бої – лютий треш, насамперед для броньованих машин. Тому війська покидають міста, нариваються поза їх межами на наші засідки, зазнають втрат і не знають що робити. Вони розгублені, а інструментів зміни влади на захоплених територіях у них немає – місцеві не співпрацюють, своїх ставлеників не привезли. Тупік. Віктор Кевлюк Воєнний експерт Центру оборонних стратегій

Остаточна зупинка російського вторгнення може бути вже через 2 – 4 доби

Віктор Кевлюк говорить, що прогнози – невдячна справа, як відомо, але: противник витратив 75% наявних БТГР, крилатих ракет "Калібр", має проблеми з логістикою, зазнав за 5 днів більших втрат, ніж в Чечні за 8 років (є інформація, що ЗС РФ втратили 6327 військових та правоохоронців). З цього випливає уповільнення темпів наступу, зниження інтенсивності боїв. Сили вторгнення вкрай потребують передишки для поповнення людьми й запасами, підтягування елементів логістики ближче до районів бойових дій.

Залишки резервів (орієнтовно 20 – 22 БТГр) будуть застосовані під Києвом, на Луганщині, під Маріуполем та Мелітополем. Я б дав 2 – 4 доби на остаточну зупинку російського вторгнення, 2 – 3 доби на перегрупування та з 6 – 7 доби розпочав би нашу контрнаступальну операцію по відновленню територіальної цілісності України,

– підсумував експерт.