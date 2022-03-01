Про те, на яких напрямках залишається найбільша загроза, чому Росія обрала неправильну тактику та коли можна очікувати закінчення вторгнення, – розповідає 24 канал.

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Найбільша загроза залишається на півночі країни

Ми поспілкувалися з Віктором Кевлюком, воєнним експертом Центру оборонних стратегій, який пояснив, що наразі ситуація складна з тенденцією до покращення, лінія фронту в усіх операційних районах стабілізована. Головною ціллю наступу залишається Київ, найбільша небезпека помітна на півночі.

Ворогу до зарізу треба потрапити в урядовий квартал, проголосити свого ставленика (все одно кого) і негайно підписати з ним угоду, зафіксувавши на папері свої побажання. Для всіх, крім РФ, це повна нісенітниця, для внутрішнього споживання в РФ – саме воно. Другий напрям небезпеки – південь: вода в Крим, сухопутний коридор від Маріуполя. Третя точка активності – Луганщина, адже дуже привабливим є оточення нашого ОТУ "Північ" і його подальший розгром,

– говорить Кевлюк.

Експерт додав, що, на його думку, активність збережеться навколо Києва, в районах Херсону, Мелітополя та Бердянська. Буде гаряче на ділянках Біловодськ-Старобільськ-Станиця Луганська, Волноваха-Маріуполь. Всі інші напрямки будуть сковувати наші сили та блокувати маневр резервами.

Інтенсивність ракетно-авіаційних ударів знижуватиметься через поступове витрачання наявних в РФ крилатих ракет, обстрілювати наші міста будуть переважно ОТРК "Іскандер", перехоплення таких ракет для нашого ППО є простішим, ніж крилатих. Втрата частини ударної авіації для РФ не є критичною, а ось втрата пілотів – зовсім інша мова,

– пояснив Кевлюк.

Російське військо розгублене

Експерт пояснив, що Росія зараз намагається вирішити політичну задачу військовими засобами. Тобто військово-політичним керівництвом Росії обраний не той інструмент. Війська, призначені для знищення, захоплення і такого іншого так і діють – захоплюють. А що робити далі вони не знають.

Війську в місті не комфортно, взагалі вуличні бої – лютий треш, насамперед для броньованих машин. Тому війська покидають міста, нариваються поза їх межами на наші засідки, зазнають втрат і не знають що робити. Вони розгублені, а інструментів зміни влади на захоплених територіях у них немає – місцеві не співпрацюють, своїх ставлеників не привезли. Тупік. Віктор Кевлюк Воєнний експерт Центру оборонних стратегій

Остаточна зупинка російського вторгнення може бути вже через 2 – 4 доби

Віктор Кевлюк говорить, що прогнози – невдячна справа, як відомо, але: противник витратив 75% наявних БТГР, крилатих ракет "Калібр", має проблеми з логістикою, зазнав за 5 днів більших втрат, ніж в Чечні за 8 років (є інформація, що ЗС РФ втратили 6327 військових та правоохоронців). З цього випливає уповільнення темпів наступу, зниження інтенсивності боїв. Сили вторгнення вкрай потребують передишки для поповнення людьми й запасами, підтягування елементів логістики ближче до районів бойових дій.

Залишки резервів (орієнтовно 20 – 22 БТГр) будуть застосовані під Києвом, на Луганщині, під Маріуполем та Мелітополем. Я б дав 2 – 4 доби на остаточну зупинку російського вторгнення, 2 – 3 доби на перегрупування та з 6 – 7 доби розпочав би нашу контрнаступальну операцію по відновленню територіальної цілісності України,

– підсумував експерт.