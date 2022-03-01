О том, на каких направлениях остается наибольшая угроза, почему Россия выбрала неправильную тактику и когда можно ожидать окончания вторжения, – рассказывает 24 канал.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Самая большая угроза остается на севере страны

Мы пообщались с Виктором Кевлюком, военным экспертом Центра оборонных стратегий, который объяснил, что ситуация сложная с тенденцией к улучшению, линия фронта во всех операционных районах стабилизирована. Главной целью наступления остается Киев, самая большая опасность заметна на севере.

Врагу позарез надо попасть в правительственный квартал, провозгласить своего ставленника (все равно кого) и немедленно подписать с ним соглашение, зафиксировав на бумаге свои пожелания. Для всех, кроме РФ, это полная чепуха, для внутреннего потребления в РФ – самое оно. Второе направление опасности – юг: вода в Крым, сухопутный коридор от Мариуполя. Третья точка активности – Луганщина, ведь очень привлекательно окружение нашего ОТУ "Север" и его дальнейший разгром,

– говорит Кевлюк.

Эксперт добавил, что, по его мнению, активность сохранится вокруг Киева, в районах Херсона, Мелитополя и Бердянска. Будет горячо на участках Беловодск-Старобильск-Станица Луганская, Волноваха-Мариуполь. Остальные направления будут сковывать наши силы и блокировать маневр резервами.

Интенсивность ракетно-авиационных ударов будет снижаться из-за постепенного расходования имеющихся в РФ крылатых ракет, обстреливать наши города будут преимущественно ОТРК "Искандер", перехват таких ракет для нашего ПВО проще, чем крылатых. Потеря части ударной авиации для РФ не является критичной, а вот потеря пилотов – совсем другой язык,

– объяснил Кевлюк.

Российское войско растеряно

Эксперт объяснил, что Россия сейчас пытается решить политическую задачу военными средствами. То есть военно-политическим руководством России избран не тот инструмент. Войска, предназначенные для уничтожения, захвата и так далее, так и действуют – захватывают. А что делать дальше они не знают.

Войску в городе не комфортно, вообще уличные бои – свирепый трэш, прежде всего для бронированных машин. Поэтому войска покидают города, нарываются за их пределами на наши засады, теряют потери и не знают что делать. Они растеряны, а инструментов смены власти на захваченных территориях у них нет – местные не сотрудничают, своих ставленников не привезли. Тупик . Виктор Кевлюк Военный эксперт Центра оборонных стратегий

Окончательная остановка российского вторжения может быть уже через 2 – 4 дня.

Виктор Кевлюк говорит, что прогнозы – неблагодарное дело, как известно, но: противник потратил 75% имеющихся БТГР, крылатых ракет "Калибр", имеет проблемы с логистикой, понес за 5 дней большие потери, чем в Чечне за 8 лет (есть информация, что ВС РФ потеряли 6327 военных и правоохранителей). Из этого следует замедление темпов наступления, снижение интенсивности боев. Силы вторжения крайне нуждаются в передышках для пополнения людьми и запасами, подтягивании элементов логистики ближе к районам боевых действий.