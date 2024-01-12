Процеси пожвавляться: як швидко Україна може отримати заморожені російські активи

Bloomberg повідомило про те, що адміністрація Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати на користь України близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це рішення хочуть узгодити із союзниками.

Та ця ідея активізувалася через те, що юристи фактично знайшли механізм, який дозволяє це зробити. Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що потім це рішення жодним чином не можна буде оскаржити.

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"Виходить так, що там є абсолютно законний механізм, який дозволяє з цими грошима поводитися так і це не вплине на стабільність світової фінансової системи", – наголосив політолог.

Коли з'являється така інформація, то це, переконаний Рейтерович, певний елемент тестування. Так спостерігають за реакцією третіх країн – Глобального Півдня, багатьох арабських країн, які, наприклад, зберігають свої кошти в американських або європейських банках. Мовляв, аби це не спричинило паніку й ці країни не почали забирати свої гроші.

Нині жодного відтоку капіталу не спостерігають. Навпаки, він лише зростає. Тут йдеться не стільки про політичний аспект конфіскації цих коштів, а про конфіскацію у контексті порушення Росією міжнародного права. Тобто напад на іншу країну, завдання величезних збитків та воєнні злочини.

Ця політична ідея починає набувати все більшої популярності. І США, і багато європейських країн натрапляють на певну проблему. Їм треба постійно шукати гроші, аби підтримувати Україну. При цьому країни називають різні суми, які потрібні на її відбудову.

За злочини треба платити

Країни починають розуміти, що коли завершиться війна, то Україні треба будуть величезні кошти, аби відбудувати економіку. Це проблема, яка буде важливою для ЄС та загалом світової економіки. Це може стати навіть драйвером її розвитку.

На 2024-й рік прогнозували деяке падіння. А от якраз такі процеси відбудови, з аналогію після Другої світової війни, можуть призвести до того, що економіка буде достатньо "жива" і всі вливатимуть гроші в цю відбудову,

– наголосив політолог.

Варіант із російськими активами можна дуже легко "продати" виборцям та сказати про те, що Росія – країна, яка скоїла злочини, має за них заплатити. А країни, мовляв, допоможуть, скільки зможуть. При цьому їм не доведеться шукати сотні мільярдів на відбудову.

"Думаю, що ці процеси пожвавляться. Щонайменше ми можемо в такій середньостроковій перспективі розраховувати на те, що гроші з відсотків точно будуть передані Україні. Ближче до середини року, можливо, другої половини буде йтися безпосередньо про конфіскацію цих активів і їхню передачу Україні", – припустив політолог.

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