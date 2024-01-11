Законопроєкт про конфіскацію заблокованих російських активів дозволить виконавчій владі США заарештувати та використовувати ці кошти. Водночас фінальне рішення ще не ухвалено, розповів помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії

Джеймс О’Браєн, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко.

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В країнах ЄС заблоковані 300 мільярдів доларів

Дипломат розповів, що рішення про використання російських активів США ухвалить разом із державами – членами ЄС. Це питання координується в рамках G7.

Рішення про те, чи робити це і як їх використовувати, ще не прийнято. І це рішення буде прийнято, як ви знаєте, спільно з нашими 27 партнерами,

– сказав він.

Джеймс О’Браєн наголосив, що Росія вже завдала збитків на суму понад 400 мільярдів доларів. Наразі в країнах ЄС та США заблоковані приблизно 300 мільярдів доларів. У адміністрації США розглядають цей закон як допомогу у практичному просуванні вперед. Вони фактично готуються зробити свій внесок до виконання тих зобов'язань, які взяла на себе "Велика сімка".

О'Браєн розкритикував Орбана за блокування допомоги для України

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявив, що Вашингтон розчарований позицією угорського прем’єра Віктора Орбана, який блокує допомогу Україні.

Він зазначив, що 25 років тому, коли Угорщина вступала в НАТО, це був радісний момент для європейців і, мабуть, для самого Орбана.

Ми розчаровані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив залишитися наодинці в Європейському Союзі, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців, які просять тієї самої свободи, про яку він просив, коли був молодим студентом,

– наголосив О'Браєн.

Дипломат додав, що Вашингтон хоче бачити Угорщину у ролі конструктивного партнера, який продовжуватиме підтримку України.

Також посол США очікує, що Будапешт не буде блокувати вступ Швеції до НАТО.

Що вигадав Орбан, щоб зірвати надання допомоги Україні