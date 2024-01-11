Законопроект о конфискации заблокированных российских активов позволит исполнительным властям США арестовать и использовать эти средства. В то же время, финальное решение еще не принято, рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Джеймс О'Брайен, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.

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В странах ЕС заблокировано 300 миллиардов долларов

Дипломат рассказал, что решение об использовании российских активов США примет вместе с государствами – членами ЕС. Этот вопрос координируется в рамках G7.

Решение о том, делать это и как их использовать, еще не принято. И это решение будет принято, как вы знаете, совместно с нашими 27 партнерами,

– сказал он.

Джеймс О'Брайен подчеркнул, что Россия уже нанесла ущерб на сумму более 400 миллиардов долларов. В настоящее время в странах ЕС и США заблокированы около 300 миллиардов долларов. В администрации США рассматривают этот закон как помощь в практическом продвижении вперед. Они фактически готовятся внести свой вклад в выполнение тех обязательств, которые взяла на себя "Большая семерка".

О'Брайен раскритиковал Орбана за блокирование помощи для Украины

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон разочарован позицией венгерского премьера Виктора Орбана, блокирующего помощь Украине.

Он отметил, что 25 лет назад, когда Венгрия вступала в НАТО, это был радостный момент для европейцев и, пожалуй, самого Орбана.

Мы разочарованы тем, что премьер-министр Орбан решил остаться наедине в Европейском Союзе, ставя под сомнение борьбу за поддержку украинцев, которые просят той же свободы, о которой он просил, когда был молодым студентом,

– подчеркнул О'Брайен.

Дипломат добавил, что Вашингтон хочет видеть Венгрию в качестве конструктивного партнера, который будет продолжать поддержку Украины.

Посол США также ожидает, что Будапешт не будет блокировать вступление Швеции в НАТО.

Что придумал Орбан, чтобы сорвать оказание помощи Украине