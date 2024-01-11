Законопроект о конфискации заблокированных российских активов позволит исполнительным властям США арестовать и использовать эти средства. В то же время, финальное решение еще не принято, рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии.
Джеймс О'Брайен, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.
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В странах ЕС заблокировано 300 миллиардов долларов
Дипломат рассказал, что решение об использовании российских активов США примет вместе с государствами – членами ЕС. Этот вопрос координируется в рамках G7.
Решение о том, делать это и как их использовать, еще не принято. И это решение будет принято, как вы знаете, совместно с нашими 27 партнерами,
– сказал он.
Джеймс О'Брайен подчеркнул, что Россия уже нанесла ущерб на сумму более 400 миллиардов долларов. В настоящее время в странах ЕС и США заблокированы около 300 миллиардов долларов. В администрации США рассматривают этот закон как помощь в практическом продвижении вперед. Они фактически готовятся внести свой вклад в выполнение тех обязательств, которые взяла на себя "Большая семерка".
О'Брайен раскритиковал Орбана за блокирование помощи для Украины
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон разочарован позицией венгерского премьера Виктора Орбана, блокирующего помощь Украине.
Он отметил, что 25 лет назад, когда Венгрия вступала в НАТО, это был радостный момент для европейцев и, пожалуй, самого Орбана.
Мы разочарованы тем, что премьер-министр Орбан решил остаться наедине в Европейском Союзе, ставя под сомнение борьбу за поддержку украинцев, которые просят той же свободы, о которой он просил, когда был молодым студентом,
– подчеркнул О'Брайен.
Дипломат добавил, что Вашингтон хочет видеть Венгрию в качестве конструктивного партнера, который будет продолжать поддержку Украины.
Посол США также ожидает, что Будапешт не будет блокировать вступление Швеции в НАТО.
Что придумал Орбан, чтобы сорвать оказание помощи Украине
- По данным Politico, Венгрия может снять вето на пакет помощи для Украины от ЕС, если финансирование будет пересматриваться каждый год. Это может быть хитрым планом премьера страны Виктора Орбана. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович, заметив, что так вместо одного вето будет не менее четырех. Он добавил, что это прекрасно понимает премьер Венгрии.
- Все из-за того, что у ЕС есть другие механизмы, которые позволят ему проголосовать за максимальную поддержку Украины на несколько лет. Даже если Венгрия будет против. Премьер этой страны это отлично знает.
- Даже некоторые представители венгерского правительства говорили о том, что они знают о такой возможности. Поэтому Виктор Орбан действует на опережение, представляет себя якобы "спасителем ситуации" и повышает свое значение. Мол, от него вроде бы что-то зависит.