Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что так вместо одного вето будет не менее четырех. Он добавил, что это прекрасно понимает премьер Венгрии. Отметим, что издание ссылается на трех дипломатов ЕС.

К теме Не повестись на шантаж Венгрии: как можно обойти сопротивление Виктора Орбана

"Сможет каждый год выкручивать руки Европейскому Союзу по продлению помощи Украине и требовать уступок для себя. Не думаю, что это реальный выход из ситуации. Кризисной ситуации нет", – сказал политолог.

Все потому, что у ЕС есть другие механизмы, которые позволят ему проголосовать за максимальную поддержку Украины на несколько лет. Даже, если Венгрия будет против. Премьер этой страны это отлично знает.

Даже некоторые представители венгерского правительства говорили о том, что они знают о такой возможности. Поэтому Виктор Орбан действует на опережение, представляет себя якобы "спасителем ситуации" и повышает свое значение. Мол, от него вроде бы что-то зависит.

Польза для Орбана

Есть процедура, согласно которой Венгрия может заблокировать решение ЕС. Впрочем, финальное решение все равно примут, ведь на это есть согласие всех стран Европейского Союза, кроме этой страны.

Он сейчас запускает такую историю, которая ему на самом деле выгодна. С политтехнологической стороны – это очень разумный шаг Орбана. Еще пользуясь остатками того времени и имеющимися у него возможностями, пытается себе заранее выбить определенные преференции,

– добавил Игорь Рейтерович.

Вероятно, здесь может быть расчет на то, что найдутся страны, которые поддержат премьера Венгрии. Мол, "лучше проголосовать за определенную сумму каждый год, а дальше – в зависимости от того, как будет развиваться ситуация". Политолог отметил, что европейские чиновники и представители разных стран к этому относятся достаточно скептически.

"Они, во-первых, понимают, как Орбан будет это использовать в свою пользу. А во-вторых, они абсолютно аргументированно говорят о том, что Украине нужно подать сигнал макроэкономической, стратегической в определенной степени стабильности", – подчеркнул Рейтерович.

К тому же ситуация в Венгрии, особенно накануне выборов в Европейский парламент, не слишком оптимистичная, как хотелось бы Виктору Орбану. Поэтому венгерский премьер может пытаться привлечь к себе внимание и уберечь свой электорат.

"Вероятнее всего, отойдут от этого предложения", – предположил политолог.

Помощь для Украины от ЕС