Программа, которую обсуждают в ЕС, призвана обойти сопротивление венгров и быстро перечислить денежные средства Киеву. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что ее могут применить, если Орбан не изменит свою позицию на саммите в феврале 2024 года.

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Какие еще варианты есть у Евросоюза

Для того чтобы принять решение о выделении 20 миллиардов не нужно поддержки всех стран-членов ЕС. Вместо этого нужны определенные страны-гаранты. Следовательно, речь идет о совсем других условиях, чем те, которые касались 50 миллиардов евро.

Обратите внимание! Премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение Украине 50 миллиардов евро и на пересмотр многолетнего бюджета Европейского Союза. Он заявил, что после соответствующей подготовки к этому вопросу вернутся в начале 2024 года.

Есть много признаков того, что Венгрия продолжит блокировать эти средства. Однако не стоит исключать, что Украина может получить финансирование другим путем, например, заключив двусторонние соглашения с отдельными странами.

Надо учитывать, что не только Виктор Орбан может представлять угрозу. Ветировать помощь может любая страна. Например, сложно предсказать позицию лидера Словакии Роберта Фицо или Нидерландов, если там сменится правительство,

– подчеркнул Станислав Желиховский.

Следовательно, нужно нарабатывать альтернативы. Вероятно, лидеры ЕС все же попытаются убедить Виктора Орбана. Для этого могут использовать разные методы, в частности поощрения. Речь идет о разблокировании средств, к которым стремится Будапешт.

Справочно! Еще в 2022 году Европейский Союз заморозил 30 миллиардов евро, которые должна была получить Венгрия. Причиной стали проблемы с верховенством права и взяточничество. В преддверии саммита 14 – 15 декабря 2023 года стало известно, что ЕС разблокировал 10 миллиардов из этой суммы.

"Желательно, чтобы Украина получила тот пакет помощи, о котором говорят уже не первый месяц. В нем значительно большая помощь и не за кредитные средства. Более того, это еще раз продемонстрирует единство всего Европейского Союза в противостоянии российской агрессии", – подчеркнул эксперт-международник. .

Почему Орбан настаивает на вето

Учитывая, что в декабре 2023 года консенсуса так и не нашли, есть большая вероятность, что Орбан все-таки заблокирует 50 миллиардов. Подтверждением тому является его антиукраинская риторика, которая становится все более заметной.

Возможно, причина даже не в самой Украине, а в заблокированных средствах, которые не выплачивают Будапешту. Однако Европейская комиссия подходит к этому вопросу жестко, поэтому не может поддаться на шантаж Венгрии,

– добавил Желиховский.

Поэтому уже сейчас в ЕС думают о дальнейших шагах. Это хороший сигнал для Украины. Значительно хуже, если бы вопрос затягивали до последнего, тогда бы понадобился не один месяц, чтобы разработать альтернативные варианты.

Также рассматривается возможность возобновление процедуры, которая может привести к приостановлению права голоса Венгрии. Но для этого нужно внести много изменений, потому такое решение не быстрое. Соответственно помощь на сумму 20 миллиардов – самый реалистичный вариант.

Это не значит, что на этом все остановится. Далее могут перейти к финансированию на большие суммы, если удастся убедить Будапешт или другую страну не ставить палки в колеса и дать возможность украинской экономике нормально функционировать,

– сказал Желиховский.

Украина ожидает помощи от ЕС: что известно