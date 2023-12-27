Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он уверен, что Украина будет получать помощь от партнеров.

Смотрите также Большая политическая игра: почему Байден готов идти на уступки республиканцам для помощи Украине

Политические процессы мира

В Европе все больше откровенно говорят об увеличении расходов на оборонные процессы. Впрочем, не все придерживаются единого мнения в этом вопросе.

"Очень важно, по-моему, сейчас именно концептуально определять общее мнение демократического мира в том смысле, понимают ли они вместе эту опасность и необходимость укреплять свои обороны. К примеру, в США такой проблемы нет. Там проблема совсем другая – внутриполитическая, где продолжаются очень серьезные баталии между республиканцами и демократами", – отметил Клочок.

В настоящее время наблюдается дискуссия по конфискации замороженных российских активов в Европе и это хороший сигнал, показывающий большее единство. Также это касается и вопроса возможных поисков других альтернативных источников финансирования для Украины.

Сейчас говорится об интересном предложении от главы центробанка Финляндии, который говорит о том, что Украине можно было выделить 80 миллиардов евро из инвестиционного фонда Европы. Это тоже хорошая история и это все указывает на то, что сейчас мы все же подходим к тому, что можем публично утверждать: Европа и США вместе,

– подчеркнул аналитик.

В США продолжаются обсуждения о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. По мнению Валерия Клочко, не важно когда именно за это проголосуют парламентарии.

"Сейчас главное, чтобы Европа мобилизовалась и понимала необходимость самовыделения финансов для поддержки того же ВПК США. Потому что мы можем делать заказы для предприятий военных в США, имея финансы, нам просто нужно за это заплатить. Такая же история сейчас и в США. Бюджет не имеет соответствующих финансов для государственного заказа для того, чтобы производили оружие для Украины", – пояснил он.

Поддержка Украины: последние новости