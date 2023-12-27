Таку думку в розмові з 24 Каналом озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він переконаний, що Україна отримуватиме допомогу від партнерів.

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Політичні процеси світу

В Європі все більше відкрито говорять про збільшення видатків на оборонні процеси. Утім, не всі дотримуються єдиної думки у цьому питанні.

"Дуже важливо, як на мене, зараз саме концептуально визначати загальну думку демократичного світу в тому сенсі, чи вони разом розуміють оцю небезпеку і необхідність зміцнювати свої оборони. До прикладу, у США такої проблеми немає. Там проблема зовсім інша – внутрішньополітична, де тривають дуже серйозні баталії між республіканцями і демократами", – відзначив Клочок.

Наразі спостерігається дискусія щодо конфіскації заморожених російських активів у Європі і це гарний сигнал, який показує більшу єдність. Також це стосується і питання можливих пошуків інших альтернативних джерел фінансування для України.

Зараз мовиться про цікаву пропозицію від очільника центробанку Фінляндії, який говорить про те, що Україні можна було виділити 80 мільярдів євро з інвестиційного фонду Європи. Це теж хороша історія і це все вказує на те, що зараз ми все таки підходимо до того, що можемо публічно стверджувати: Європа і США разом,

– наголосив аналітик.

Наразі в США тривають обговорення щодо виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. На думку Валерія Клочка, не є важливим коли саме за це проголосують парламентарі.

"Зараз головне, щоб Європа змобілізувалася і розуміла необхідність самовиділення фінансів для підтримки того самого ВПК США. Тому що ми можемо робити замовлення для підприємств військових в США, маючи фінанси, нам просто треба за це заплатити. Така сама історія зараз і в США. Бюджет не має відповідних фінансів для державного замовлення для того, щоб виробляли зброю для України", – пояснив він.

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