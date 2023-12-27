Таку думку в розмові з 24 Каналом озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він переконаний, що Україна отримуватиме допомогу від партнерів.
Дивіться також Велика політична гра: чому Байден готовий йти на поступки республіканцям для допомоги Україні
Політичні процеси світу
В Європі все більше відкрито говорять про збільшення видатків на оборонні процеси. Утім, не всі дотримуються єдиної думки у цьому питанні.
"Дуже важливо, як на мене, зараз саме концептуально визначати загальну думку демократичного світу в тому сенсі, чи вони разом розуміють оцю небезпеку і необхідність зміцнювати свої оборони. До прикладу, у США такої проблеми немає. Там проблема зовсім інша – внутрішньополітична, де тривають дуже серйозні баталії між республіканцями і демократами", – відзначив Клочок.
Наразі спостерігається дискусія щодо конфіскації заморожених російських активів у Європі і це гарний сигнал, який показує більшу єдність. Також це стосується і питання можливих пошуків інших альтернативних джерел фінансування для України.
Зараз мовиться про цікаву пропозицію від очільника центробанку Фінляндії, який говорить про те, що Україні можна було виділити 80 мільярдів євро з інвестиційного фонду Європи. Це теж хороша історія і це все вказує на те, що зараз ми все таки підходимо до того, що можемо публічно стверджувати: Європа і США разом,
– наголосив аналітик.
Наразі в США тривають обговорення щодо виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. На думку Валерія Клочка, не є важливим коли саме за це проголосують парламентарі.
"Зараз головне, щоб Європа змобілізувалася і розуміла необхідність самовиділення фінансів для підтримки того самого ВПК США. Тому що ми можемо робити замовлення для підприємств військових в США, маючи фінанси, нам просто треба за це заплатити. Така сама історія зараз і в США. Бюджет не має відповідних фінансів для державного замовлення для того, щоб виробляли зброю для України", – пояснив він.
Підтримка України: останні новини
- У США обговорюється питання виділення 61 мільярда доларів для України. Утім, через внутрішні політичні процеси в країні воно відкладене. Хоча й американські політики наголошують на важливості допомоги нашій країні, в першу чергу вони розв'язуватимуть свої проблеми.
- Чехія заявила, що продовжить підтримувати Україну. Голова МЗС Ян Ліпавський зазначив, що головне завдання – утримувати Росію якнайдалі від кордонів його країни.
- Міністр оборони Британії Грант Шаппс закликав забезпечити Україну усім необхідним. Він назвав нинішні витрати на оборону, зокрема і в його державі, недостатніми і до 3% ВВП буде замало.