Російський дрон перебував у повітряному просторі Румунії 50 хвилин. Країна підняла винищувачі F‑16, 50 хвилин стежать за цим безпілотником, але його не збила. Цей безпілотник розвернувся на територію України. Ймовірно, цей був розвідувальний дрон, який не мав на меті завдати пряму шкоду.

Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що загрози від цього дрона може реалізовувати російська агентура на землі. Він додав, що країнам НАТО треба усвідомити, що російська загроза – не лише в зльотах безпілотників.

Чому на дрони тепер будуть "спокійніше" реагувати?

Далі Росія буде підключати інші інструменти впливу – перш за все через агентів, які будуть здійснювати диверсійні акти, підриви, руйнування інфраструктури в країнах, де важлива логістика.

Він здивований реакцією Румунії, яка зазначила, що дрон не літав над мирними містами, і тому його не збили.

Якщо вас не напружує, що він літав над усією портовою інфраструктурою годину, а ви звертаєте увагу лише на те, що він не літав над містом – це слабка позиція. Ця позиція з безпекових інтересів має бути виправлена якнайшвидше,

– сказав Буряченко.

Він сказав, що після зльоту десятків безпілотників у глиб території країн НАТО і ЄС, зокрема Польщі (на понад 200 км), проліт одного безпілотника в Румунію вже не виглядає серйозною загрозою.

Раніше такі зльоти викликали різку реакцію, але тепер, після того як НАТО показало слабкість у відповідь на агресію проти Польщі, Росія отримала "зелене світло" для нових запусків безпілотників. Тепер для неї "нормально" стежити за прикордонними районами Польщі та Румунії.

"Це вже буде сприйматися не як акт агресії – хоча це 100 % є – лише як порогову загрозу. Але насправді відбуваються дуже жахливі речі. І чим швидше це зрозуміють у Європі, у НАТО, в конкретних країнах, тим вони швидше забезпечать власну безпеку", – сказав Олексій Буряченко.

Логістика важлива не лише для України

Він додав, що запуск безпілотників над Польщею був очевидним демонстративним актом. У випадку з Румунією російський безпілотник майже годину розвідував прикордоння та логістичні можливості Румунії й ЄС – зокрема порти, маршрути передачі військової техніки та канали торгівлі збіжжям. Це критично важлива логістика як для України, так і для самої Румунії.

"Не обов'язково, щоб росіяни зараз обстрілювали транспортну або портову інфраструктуру Румунії чи Польщі – їм не потрібно цього робити. Їм потрібно отримати розвідінформацію, щоб їх не збили: ні літаками, ні системами ППО – щоб вони подивилися все, що їм необхідно, а далі використовували наземні можливості через агентуру", – сказав Буряченко.

