Російські найманці в Африці: в ООН назвали злочини військових Москви в ЦАР

Історія демонструє, як поводять себе росіяни в країнах, де триває війна і куди їх запрошують начебто "просто допомогти". Мовитиметься про російських найманців в Африці.

Нещодавно французьке видання RFI опублікувало розслідування про військові злочини проти мирного населення у Центральноафриканській Республіці. Вони були скоєні, ймовірно, найманцями із Росії.

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У виданні зазначають, що про присутність росіян-військових там відомо, але водночас усі вдають, що їх там немає.

Розслідування французів базується не тільки на розповідях місцевих мешканців, проти яких і були вчинені злочини, але й на документах робочої групи Організації Об'єднаних Націй з питання використання найманців.

Які військові компанії Росії воюють в ЦАР

Вперше ця робоча група висловила "занепокоєння" через використання приватних військових компаній у бойових діях в Центральноафриканській Республіці 31 березня 2021 року.

Громадянська війна в цій країні триває з 2012 року, де з одного боку є офіційний уряд, а з іншого – повстанці. Проте також зі сторони влади Республіки воюють ПВК – приватні військові компанії. Як можна було здогадатися – це російські компанії, а саме:

"Вагнер";

Sewa Security Services, компанія, яка з'явилась у 2017 році і вважається філією "Вагнера";

Lobaye Invest SARLU, кінцевий бенефіціар якої поки не відомий.



Громадянська війна в ЦАР триває з 2012 року / Фото AFP

Офіційно російська влада не визнає присутності своїх військових у ЦАР, каже, мовляв, там є лише військові інструктори, які не беруть участі у бойових діях – за виключенням тих випадків, коли на них нападають.

Злочини російських військових

Водночас згадана раніше робоча група ООН надала звіт, згідно з яким ці 3 приватні військові компанії несуть відповідальність за:

масові позасудові страти;

довільні затримання;

тортури під час допитів;

зникнення людей;

напади на цивільних;

зґвалтування.

Також правозахисники нарахували не менше, ніж 100 епізодів, до яких причетні саме росіяни.

Назвати це ніяк інакше ніж звірством, я не можу. Мовиться про 26 позасудових страт, 5 зґвалтувань, а також 27 випадків довільних арештів і позбавлення волі.

Все це стає можливим виключно через те, що в боях у відповідній країні беруть участь не тільки урядові війська Африки, але й російські приватні військові компанії, які майже нереально притягнути до відповідальності за ці злочини.

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Їхні жертви, які вижили, бояться про це говорити, адже росіяни контролюють регіон. Водночас ті, які все ж таки розповіли правозахисникам про ці звірства – погодились зробити це анонімно.

У розслідуванні чимало відеоматеріалів, де є кадри не для людей зі слабкими нервами. Розповідати всі випадки звірств не варто, можна лише навести кілька прикладів.

Розстріл у мечеті в Бамбарі

Перший приклад – це розстріл людей в мечеті міста Бамбарі. Там під час боїв повстанці сховалися в мечеті, в якій вже перебували мирні жителі.

Як розповідають свідки, росіяни під час штурму мечеті не намагалися з'ясувати, де цивільні, а де повстанці, проти яких воює офіційна влада Африки, а відкрили вогонь в усі боки.

Потім, як мовиться у розслідуванні, вони вивели і розстріляли без суду трьох молодих людей. На відео, яке є в доповіді, правозахисники нарахували 15 вбитих. Після захоплення міста почалися довільні арешти і люди почали зникати.

Наслідки "допомоги" Росії

Проте і це навіть не все, так вже вийшло, що трьох російських журналістів-розслідувачів із Центру управління розслідуваннями, які збирали у Центральноафриканській Республіці інформацію про ПВК "Вагнер" і реальні цілі цієї структури у країні – вбили.

Це пов'язують з їхньою професійною діяльністю. В Африці вони й планували відзняти фільм про вагнерівців. Раніше розслідувачі вказували, що з цією приватною компанією пов'язаний російський бізнесмен Євген Пригожин, наближений до Володимира Путіна.



Пригожина пов'язують з вагнерівцями / Фото ТАСС

Структури Пригожина, за даними журналістів, займаються розробкою родовищ золота та алмазів. Насправді є багато матеріалів про військові злочини росіян. Вони тягнуться довгим кривавим шлейфом від розпаду СРСР і війни у Чечні до сьогодні.

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Україна є лише однією державою у переліку країн, куди Росія прийшла з "братньою допомогою". Сирія, наприклад, вже має майже півмільйона вбитих у своїй громадянській війні і кілька мільйонів біженців – все виключно через те, що Росія підтримує диктатора Башара Асада і надає військову допомогу, в обмін на нафту і родовища.



Росія надає військову допомогу режиму в Сирії / Скриншот з відео ютуб-каналу RamiroWTF

Після запрошення росіян в будь-який куточок світу, завжди відбувається одне і те саме – нічого хорошого і цінного, крім втрачених життів й відстоювання виключно інтересів Росії, незважаючи на потреби і проблеми регіонів та держав.