Показ розслідування щодо операції затримання найманців ПВК "Вагнера" вийде вже після літа 2021 року. Однак текстовий варіант планують випустити в найближчі тижні.

Головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв розповів в ефірі одного з українських телеканалів про нові терміни виходу розслідування. Зокрема мовиться про вихід документального фільму за кілька місяців.

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Нова дата виходу розслідування

Ми спочатку зробимо в текстовому варіанті наше розслідування. Якомога швидше. Сподіваюся, що це точно буде в найближчі тижні, а потім як вийде фільм, але скоріше за все це буде після літа,

– запевнив болгарський журналіст.

Попередні повідомлення розслідувачів Bellingcat

У кінці квітня 2021 року журналіст міжнародної групи розслідувач Bellingcat Грозєв заявив, що не можна прив'язуватись до конкретних дат. Тоді він розповів, що текстову версію розслідування планують опублікувати найближчим часом.

Дату виходу повного фільму він тоді не назвав. Однак розслідувач додав, що на ресурси проєкту упродовж останніх 3 днів здійснювали масовані хакерські атаки.

Зверніть увагу! Раніше вихід стрічки про вагнерівців анонсували на 15 березня. Згодом з'явилася інформація, що прем'єру перенесли на 5 квітня. Однак у Bellingcat спростували це, заявивши, що розслідування та зйомки документального фільму тривають.

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