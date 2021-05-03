Показ расследования по операции задержания наемников ЧВК "Вагнера" выйдет уже после лета 2021 года. Однако текстовый вариант планируют выпустить в ближайшие недели.

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире одного из украинских телеканалов о новых сроках выхода расследования. В частности говорится о выходе документального фильма за несколько месяцев.

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Новая дата выхода расследования

Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно скорее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели, а потом как выйдет фильм, но скорей всего это будет после лета,

– заверил болгарский журналист.

Предыдущие сообщения расследователей Bellingcat

В конце апреля 2021 года журналист международной группы, расследователь Bellingcat Грозев, заявил, что нельзя привязываться к конкретным датам. Тогда он рассказал, что текстовую версию расследования планируют опубликовать в ближайшее время.

Дату выхода полного фильма он тогда не назвал. Однако расследователь добавил, что на ресурсы проекта в течение последних 3 дней осуществляли массированные хакерские атаки.

Обратите внимание! Ранее выход ленты о вагнеровцах анонсировали на 15 марта. Впоследствии появилась информация, что премьеру перенесли на 5 апреля. Однако в Bellingcat опровергли это, заявив, что расследование и съемки документального фильма продолжаются.

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