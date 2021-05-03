Выход фильма Bellingcat по "вагнергейту": новая дата
Показ расследования по операции задержания наемников ЧВК "Вагнера" выйдет уже после лета 2021 года. Однако текстовый вариант планируют выпустить в ближайшие недели.
Источник:24 канал
Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире одного из украинских телеканалов о новых сроках выхода расследования. В частности говорится о выходе документального фильма за несколько месяцев.
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Новая дата выхода расследования
Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно скорее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели, а потом как выйдет фильм, но скорей всего это будет после лета,
– заверил болгарский журналист.
Предыдущие сообщения расследователей Bellingcat
В конце апреля 2021 года журналист международной группы, расследователь Bellingcat Грозев, заявил, что нельзя привязываться к конкретным датам. Тогда он рассказал, что текстовую версию расследования планируют опубликовать в ближайшее время.
Дату выхода полного фильма он тогда не назвал. Однако расследователь добавил, что на ресурсы проекта в течение последних 3 дней осуществляли массированные хакерские атаки.
Коротко о деле вагнеровцев
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 россиян. Они были причастны к ЧВК "Вагнера".
- Беларусь подозревала их в "подготовке беспорядков перед президентскими выборами".
- В сентябре нардеп Украины Владимир Арьев опубликовал документы о вероятной причастности к спецоперации СБУ. Однако в спецслужбе эту информацию не подтвердили.
- Впоследствии Беларусь отдала вагнеровцев России. Расследователи Bellingcat заявили, что нашли доказательства о плане спецоперации, которую разработали ГУР Минобороны совместно с работниками СБУ. На Банковой заявили, что ОП готов к любым расследованиям.
- По словам журналиста Юрия Бутусова, спецоперация была продумана до секунды. Россия даже не имела бы ни единого шанса обвинить Украину во враждебных действиях.
- Недавно Алексей Данилов сообщил, что у СНБО нет ни одного документа по делу вагнеровцев.
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