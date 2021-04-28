В сучасному світі українцям доводиться жити в умовах гібридної війни з Росією, пандемії COVID-19 та суцільних обмежень. Інколи хочеться кричати від несправедливості та звинувачувати в усьому владу, але здаватися не варто.

Особисто у мене, як у ветерана-підприємця, наразі загальний мінус через карантин складає близько 2 мільйонів гривень. Й мовиться не про незароблені гроші, а про ті, які я маю дістати, щоб віддати тим, у кого я позичав для сплати оренди, комунальних послуг та заробітної плати своїй команді.

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Впевнений, що у вас схожа ситуація. Зважаючи на це, мені здається, що мій досвід виходу зі стану "все дуже погано, все пропало" може бути корисним і для вас.

Чому насправді зараз все добре

Так вже склалося, що я люблю проводити паралелі й порівнювати. Якось ввечері я читав книгу онука Вінстона Черчилля Ніколаса Сомса, де він зібрав всі найкращі промови дідуся. Одна з них мала назву "Настають важкі часи".

Як іронічно, подумав я, бо читав це саме в той момент, коли було кепсько. Ця промова прозвучала тоді, коли Черчилль обіймав посаду першого лорда Адміралтейства й датована вона 18 березня 1912 року.

Спершу я подумав, що Черчилль ще не знає, наскільки темні часи попереду, адже там майоріла Перша світова війна, у якій перемогли союзники. Там був й славнозвісний бій під Дарданелами, де на Черчилля чекала тотальна поразка й, відповідно, втрата посади та, як він сам казав, "закінчення політичної кар'єри".



Вінстон Черчилль / Фото BiblioArchives

Потім була світова економічна криза, яку всі ми знаємо як Велику депресію, що тривала майже 10 років. Потім, як ви вже могли пригадати, була Друга світова війна, яка забрала мільйони життів.

Просто уявивши собі все це, мені стало не просто легко. Я зрозумів, що у мене все супер, адже, як мінімум, я не є власником якоїсь пекарні десь у Варшаві у 1938 році або не є євреєм, який живе у Франції під час окупації. Продовжувати цей список можна ще довго. Головна думка полягає в тому, що у нас насправді все добре.

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Якщо здатися, то легше не стане

Економічні кризи були, є і будуть, але головне – після кризи йде економічний підйом. Якщо ж говорити про війну, то завдячуючи Богу та Збройним Силам України, ми перебуваємо в мирних містах нашої країни й можемо займатися своїми справами, адже наші солдати бережуть нас.

Якщо у вашій родині немає хворих людей або загиблих у війні, якщо ваша родина має їжу, то я думаю, що це не найгірший варіант на сьогодні.

Так, я розумію, що все відносно, але у моєму житті було багато ситуацій, які дають мені можливість радіти кожному дню, який я проживаю. Одна лише війна повністю перевернула увесь мій світогляд.

Як би мені не було важко, я завжди пам'ятаю 2 речі. По-перше, поки я живий – я можу все: подолати кризу, знайти розв'язання складних або надскладних завдань, ухвалювати непрості, але потрібні рішення.

По-друге, думка, якщо я здамся, то легше не стане, а буде навпаки тільки складніше. Тут навіть пояснювати не буду, ви все чудово розумієте.

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Саме тому, коли вам стане погано, просто пригадайте те, про що я вам сьогодні розповів і невпинно рухайтесь вперед. Ніхто нам не казав, що буде легко. Ми всі знаємо, що життя бентежне. Допомагайте один одному, цінуйте те, що маєте і, звичайно, будьте здорові.