Останні 2 тижні Росія стягує свої війська до українських кордонів. Її керівництво намагається переконати весь світ, що це їхня внутрішня справа і що країна начебто ні для кого не є загрозою.

Сприймати так ситуацію серйозно – просто неможливо. Детальніше про те, що робити, якщо Росія почне повномасштабний наступ – у блозі "VETERANO блог".

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Чи чули ви пряму мову речника Володимира Путіна – Дмитра Пєскова? Треба, щоб ви теж відчули всю абсурдність і весь той цирк, який влаштовує Росія, аби розказати своїм громадянам, що відбувається в нашій країні.

Безглузда промова речника Путіна

Перша частина прямої мови: "Поряд з нами країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна. Поряд з нами країна, в якій ми не виключаємо, що керівництво знову вважатиме за можливе розв'язувати внутрішню проблему силовими методами.

Чи небезпечно це для нас? Звичайно, небезпечно. Чи повинні ми вживати заходів для забезпечення своєї безпеки? Повинні. Ось ми це і робимо".



Дмитро Пєсков / Фото "Русская планета"

І це безглуздя сказав прессекретар президента країни, в якої чи не найбільший запас ядерної зброї у світі. Знову чуємо ті самі фантастичні тези про громадянську війну, в якій чомусь беруть участь громадяни Росії.

Хоча як там вони кажуть? На Донбасі "русских военных нет, но есть добровольцы". А добровольці там чомусь з'являються з документами чинних офіцерів і солдат саме російської армії.

Ну а теза про "силові методи, які може використати Україна щодо Донбасу", які для росіян є неприпустимими, адже це неправильно – взагалі немає нічого спільного зі здоровим глуздом.

І це кажуть представники влади, яка зрівняла із землею столицю Чеченської республіки і загубила величезну кількість життів у двох чеченських війнах.

Друга частина промови

Друга частина прямої мови речника Путіна теж заслуговує окремої уваги. Цитую: "Як ми переміщаємо, куди ми переміщаємо війська всередині нашої власної території – це особиста справа, наша внутрішня справа. І це не повинно викликати ні в кого стурбованості. Росія ніколи ні для кого не була загрозою".

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Так і хочеться сказати: "Так, так, так! Хіба ж Росія може становити для когось небезпеку? Облиште. Це нереально. Адже ніколи Росія ні на кого не нападала". Список не є малим, але є основні історії:

Чечня – перша та друга кампанії;

військове вторгнення у Грузію і окупація частини її території;

Придністров'я і Молдова;

Крим і Донбас, Україна.

Росіяни не вважають українців рівними

Вкотре нагадаю – росіянам вірити не можна. Хоча насправді я втомився про це постійно нагадувати і пояснювати українцям одне й те саме кожен тиждень: росіяни нам – не брати. Вони не вважають нас рівними. Для них ми, в кращому випадку, або Малоросія, або Новоросія, або ще якась там Росія і аж ніяк не Україна.

У нас, українців, немає імперських амбіцій і бажання завойовувати щось або когось – не наше це.

Україна – європейська країна, яка хоче жити в цивілізованому світі, де закон один для всіх, де демократія – не ідеальна форма державного устрою, але єдина можлива, тому що захищає свободу.

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Де президент обирається на певний строк і навіть шоумен може очолити країну, якщо цього захочуть наші громадяни і проголосують за нього. І я люблю свою країну за це.



Метою Росії є знищити Україну / Фото Global Look Press

Ми – не ідеальні і нашій країні та нації необхідно пройти довгий та болісний шлях дорослішання. Але водночас ми не принижуватимемось перед росіянами, як це роблять "медведчуки", опозиційні платформи й інші колаборанти, які у своїх діях керуються грошима і страхом перед великим противником.

Єдина мета Росії – знищити Україну

Вони – малороси і новороси, зовсім не українці. Крайні дні мене запитують постійно, а що ви думаєте про те, що Росія нарощує війська біля кордонів України і, можливо, буде нападати на нас?

Я відповідаю, що у мене із цим все просто. Я – в оперативному резерві першої черги і якщо буде "двіж", то я сподіваюся лише на те, щоб опинитись в підрозділі, де зустріну хоча б одного із тих, із ким я вже воював.

У мене немає ілюзій щодо того, чи нападатимуть росіяни, чи ні. Їхня мета єдина – знищити Україну як державу. Методи можуть бути різними:

від вливання грошей в усе проросійське у нас;

до скупчення військ на наших кордонах і, звичайно, можливого повномасштабного вторгнення під виглядом захисту російськомовних на теренах Донбасу.

Моя позиція щодо цього не змінилася із 2014 року. Захищати свою країну – це найвищий і найважливіший обов'язок громадянина України. Так мене виховали і, дякувати Богу, так виховали ще як мінімум декілька сотень тисяч інших чоловіків і жінок нашої країни.

Я не хочу воювати і не хочу смертей, але як казала Голда Меїр: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу"..

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Я впевнений в одному: якщо Росія нападе – ми захищатимемось. І робитимемо це так, щоб ця недоімперія запам'ятала на тисячу років, що Україна більше ніколи не буде в рабстві, а той, хто захоче її загарбати – заплатить найвищу ціну.