Останні дії Росії на Сході України можуть бути підготовкою до повномасштабного наступу. Попри те, що США та Європа підтримують нашу державу, все ж ми маємо покладатись лише на власні сили.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила публіцистка Галина Аккерман. За її словами, Володимир Зеленський своєю поїздкою у Францію хоче показати, що Еммануель Макрон та Ангела Меркель підтримують Україну, а не Росію.

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Еммануель Макрон та Ангела Меркель підтримують Україну

"І Макрон, і Меркель підтримують Україну та побоюються російської агресії, вони надіються, що її не буде. Але практично ні Франція, ні Німеччина багато зробити не зможуть, якщо ця агресія почнеться. Якщо дійде до діла, то українці мають насамперед надіятись на власні сили", – заявила вона.

Аккерман зауважила, що цю зустріч між главами держав організовують для того, аби показати Росії, якщо вона нападе на Україну, вона буде в сильній дипломатичній ізоляції.

Довідка. Володимир Зеленський 16 квітня вирушив з офіційним візитом до Франції. Разом з Еммануелем Макроном президент України обговорить питання загострення на Сході України. До розмови має долучиться і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Європа та США не готові до світової війни

"Євросоюз може прийняти жорсткі санкції. Але річ у тім, що нічого крім слів та санкцій, найімовірніше, прийнято не буде. Я не бачу, щоб Франція, Німеччина, весь Євросоюз і навіть США вирішили реально піти на війну з Росією та фактично почати світову війну. Можливо будуть поставки зброї, але не впевнена", – пояснила публіцистка.

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