Під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона 16 квітня обговорять загрозу російської агресії. Розмова між політиками має бути відвертою.

Діалог з французькою стороною потрібен, адже це важливий міжнародний гравець та учасник нормандського формату. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До речі До переговорів Макрона та Зеленського через відеозв'язок долучиться Меркель, – ЗМІ

Запевняю вас, що президент не поступиться ні однією принциповою позицією України і не перетне жодної червоної лінії нашої країни, захищаючи наші інтереси,

– заявив міністр.

До речі, до розмови Зеленського і Макрона приєднається канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Кулеба додав, що вона вже виступила з чіткою заявою на підтримку України.

Зверніть увагу! Росія стягує війська до кордону з Україною. Українські розвідники кажуть, що незабаром агресор може звезти 110 тисяч військових.

Що відомо про зустріч Зеленського та Макрона