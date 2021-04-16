Президент не пересечет ни одной красной линии, – Кулеба о встрече Зеленского с Макроном
Во время встречи президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона 16 апреля обсудят угрозу российской агрессии. Разговор между политиками должен быть откровенным.
Источник:"Право на власть" на 1+1
Диалог с французской стороной нужен, ведь это важный международный игрок и участник нормандского формата. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кстати К переговорам Макрона и Зеленского через видеосвязь присоединится Меркель, – СМИ
Уверяю вас, что президент не уступит ни одной принципиальной позиции Украины и не пересечет ни одной красной линии нашей страны, защищая наши интересы,
– заявил министр.
Кстати, к разговору Зеленского и Макрона присоединится канцлер Германии Ангела Меркель. Кулеба отметил, что она уже выступила с четким заявлением в поддержку Украины.
Что известно о встрече Зеленского и Макрона
- 16 апреля Зеленский будет с официальным визитом во Франции.
- К лидерам двух стран через видеосвязь присоединится Меркель.
- Зато Кремль отказался от переговоров в нормандском формате. 30 марта переговоры в видеоформате провели Владимир Путин, Макрон и Меркель. Они подняли и тему Донбасса.
- Хотя в МИД заявляли, что Зеленский готов принять участие в полноценном саммите нормандской четверки.
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