Во время встречи президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона 16 апреля обсудят угрозу российской агрессии. Разговор между политиками должен быть откровенным.

Диалог с французской стороной нужен, ведь это важный международный игрок и участник нормандского формата. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кстати К переговорам Макрона и Зеленского через видеосвязь присоединится Меркель, – СМИ

Уверяю вас, что президент не уступит ни одной принципиальной позиции Украины и не пересечет ни одной красной линии нашей страны, защищая наши интересы,

– заявил министр.

Кстати, к разговору Зеленского и Макрона присоединится канцлер Германии Ангела Меркель. Кулеба отметил, что она уже выступила с четким заявлением в поддержку Украины.

Обратите внимание! Россия стягивает войска к границе с Украиной. Украинские разведчики говорят, что вскоре агрессор может свезти 110 тысяч военных.

Что известно о встрече Зеленского и Макрона