Последние действия России на Востоке Украины могут быть подготовкой к полномасштабному наступлению. Несмотря на то, что США и Европа поддерживают наше государство, все же мы должны полагаться только на собственные силы.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучила публицист Галина Аккерман. По ее словам, Владимир Зеленский своей поездкой во Францию ​​хочет показать, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель поддерживают Украину, а не Россию.

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Эммануэль Макрон и Ангела Меркель поддерживают Украину

"И Макрон, и Меркель поддерживают Украину и опасаются российской агрессии, они надеются, что ее не будет. Но практически ни Франция, ни Германия много сделать не смогут, если эта агрессия начнется. Если дойдет до дела, то украинцы должны прежде всего надеяться на собственные силы", – заявила она.

Аккерман отметила, что эту встречу между главами государств организуют для того, чтобы показать России, что если она нападет на Украину, она будет в сильной дипломатической изоляции.

Справка. Владимир Зеленский 16 апреля отправился с официальным визитом во Францию. Вместе с Эммануэлем Макроном президент Украины обсудит вопросы обострения на Востоке Украины. К разговору должна присоединится и канцлер Германии Ангела Меркель.

Европа и США не готовы к мировой войне

"Евросоюз может принять жесткие санкции. Но дело в том, что ничего кроме слов и санкций, скорее всего, принято не будет. Я не вижу, чтобы Франция, Германия, весь Евросоюз и даже США решили реально пойти на войну с Россией и фактически начать мировую войну. Возможно будут поставки оружия, но не уверена", – пояснила публицист.

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