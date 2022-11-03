Падає на ціль, як камінь: військовий експерт пояснив, чому важко збивати російські ракети Х-32

Російські медіа активно поширюють інформацію про те, що окупанти почали застосовувати по цілях в Україні ракети Х-32, які самі ж називають "вбивцями авіаносців". Вони справді несуть загрозу, оскільки їх доволі складно збити системами ППО.

Особливості ракет Х-32

Про це 24 каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, що ракета Х-32 є модернізованою Х-22, яку розробили ще 40 – 50 років тому. Нову версію почали розробляти також приблизно тоді, однак довести до пуття змогли лише нещодавно.

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Разом з тим, за словами Світана, Х-32 увібрала в себе всі проблеми своєї попередниці. Вона оснащена таким самим двигуном з таким сами паливом, тож її дуже складно заправляти. Також через збільшення паливних баків, у Х-32 зменшена бойова частина –вона орієнтовно на 300 кілограмів менша, ніж БЧ Х-22, що сягає тонни.

Утім, у ракеті Х-32 Росія збільшила дальність запуску до 1000 кілометрів, принаймні так заявляють виробники, та додала активну головку самонаведення. Це зробило ракету більш точною. Якщо у Х-22 ймовірне відхилення від цілі – 300 метрів, то у Х-32 – лише кілька метрів.

Крім того, Х-32 має й інші особливості. Наприклад, траєкторію руху. Модернізований спеціально під цю ракету літак Ту-22М3М скидає її на висоті близько 10 кілометрів, після чого вона підіймається до 40 кілометрів та пікірує над ціллю, вмикаючи активну головку самонаведення.

Тобто її справді дуже складно збити. Вона вертикально падає ледь не каменем зверху на ціль з дуже великою швидкістю – до 5 звукових швидкостей,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що збити таку ракету реально новими системами IRIS-T та NASAMS, але тільки на зустрічних курсах – наздогнати Х-32 не вийде, лише перехопити. Крім того, потрібні дуже потужні системи радіоелектронної боротьби, які можуть чинити перешкоди саме активній голівці самонаведення. Це системи РЕБ, які спрямовані саме на такого роду літальні апарати – вони існують і будуть постачатися Україні.

Наскільки Х-32 загрожують Україні

Важливо розуміти, що ракет Х-32 у Росії не так багато, бо їх почали переробляти з Х-22 5 – 7 років тому. До того ж літаків-носіїв Ту-22М3М, за словами Світана, є лише 4. До того ж використовувати їх доволі проблематично і складно, тож експерт вважає, що глобальної загрози немає.

Ба більше, є ймовірність, що активні розмови про використання Х-32 у росЗМІ – це ще одна інформаційно-психологічна спецоперація для того, щоб посилити напругу.

"Через 2 тижні саміт G20, і у Путіна є певні надії все-таки схилити наше військово-політичне керівництво до капітуляції. А зробити це може лише наш народ, тому терористичними актами та ІПСО вони просто розпалюють обстановку", – вважає Світан.

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Скільки триватимуть ракетні обстріли

​Як пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, росіяни не відмовляються від ідеї повністю знищити енергетичну інфраструктуру України. На його думку, це буде така ж ситуація, як і з обстрілами залізничних вузлів, але матиме довший термін ударів та тиску. ​

Так, Коваленко вважає, що обстріли енергетичної інфраструктури триватимуть ще більше ніж місяць, а тоді росіяни, не досягнувши результатів, ймовірно, "розчаруються" і в цій стратегії також.