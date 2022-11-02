Утім, тоді наші ремонтні бригади оперативно відновлювали залізничну інфраструктуру. Тож спроби ворога знищити нашу логістику та постачання не мали критичного впливу. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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У росіян дилема – знищити енергосистему чи зберегти трохи ракет
За його словами, негативні зміни внаслідок російських обстрілів таки були, але не критичні. А згодом країна-агресорка припинила так активно обстрілювати залізничні вузли.
Зараз ми спостерігаємо дуже схожу ситуацію,
– пояснив Коваленко.
Він додав, що російські загарбники для обстрілів нашої енергосистеми використовують крилаті ракети авіаційного та морського базування. Однак вони є дефіцитними.
Отже, у наслідок масованих обстрілів росіяни можуть зменшити кількість таких ракет до критичного значення та стати повністю залежними від їхнього виробництва. І надалі це відчуватиметься насамперед в інтенсивності атак ворога.
"Росіяни перебувають у такій ситуації: або вони повністю знищують нашу енергетичну інфраструктуру, хоча це все одно не принесе їм жодного профіту ані в зоні бойових дій, ані в питаннях дипломатії. Або вони закінчують це робити (масовані атаки по енергосистемі – 24 канал)", – підкреслив військово-політичний оглядач.
Коваленко припустив, як довго триватимуть атаки енергетичної інфраструктури: дивіться відео
Як довго триватимуть обстріли енергосистеми
Мені здається, це буде така ситуація як і з залізницею, але матиме довший термін ударів та тиску,
– припустив Коваленко
Він зазначив, що саме Сєргєй Суровікін є ініціатором цієї тактики щодо ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Втім, якщо ракетний терор нашої енергосистеми не матиме ефекту, то для російського генерала це буде поразкою.
Отже, він і далі затягуватиме це процес. На думку Коваленка, обстріли нашої енергетичної інфраструктури триватимуть ще понад місяць. А потім росіяни "розчаруються" і в цій стратегії також.
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Масовані атаки Росії на критичну інфраструктуру: останні новини
- Останнім часом росіяни атакують нашу територію на початку тижня. Так, вони вичікують певний час після останнього удару, спостерігають за відновлювальними роботами, а потім завдають нового цинічного удару. Речник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що атаки росіян щопонеділка – це спроби зупинити життєдіяльність країни.
- Цього понеділка, 31 жовтня, загарбники також завдали масованого ракетного удару по Україні. Він коштував Кремлю декілька мільйонів доларів. В еквіваленті це понад 2 мільйони 300 тисяч середніх російських пенсій.
- Ціллю окупантів знову стали об'єкти критичної інфраструктури. Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок тероризму з боку Росії серйозно пошкоджено близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.
- У Європейському Союзі вирішили допомогти нашій державі відновити енергосистему. Так, Євросоюз готовий вже передати Україні понад 25 мільйонів євро фінансової допомоги для нагальних потреб постачання та забезпечення електроенергією.