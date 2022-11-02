Утім, тоді наші ремонтні бригади оперативно відновлювали залізничну інфраструктуру. Тож спроби ворога знищити нашу логістику та постачання не мали критичного впливу. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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У росіян дилема – знищити енергосистему чи зберегти трохи ракет

За його словами, негативні зміни внаслідок російських обстрілів таки були, але не критичні. А згодом країна-агресорка припинила так активно обстрілювати залізничні вузли.

Зараз ми спостерігаємо дуже схожу ситуацію,

– пояснив Коваленко.

Він додав, що російські загарбники для обстрілів нашої енергосистеми використовують крилаті ракети авіаційного та морського базування. Однак вони є дефіцитними.

Отже, у наслідок масованих обстрілів росіяни можуть зменшити кількість таких ракет до критичного значення та стати повністю залежними від їхнього виробництва. І надалі це відчуватиметься насамперед в інтенсивності атак ворога.

"Росіяни перебувають у такій ситуації: або вони повністю знищують нашу енергетичну інфраструктуру, хоча це все одно не принесе їм жодного профіту ані в зоні бойових дій, ані в питаннях дипломатії. Або вони закінчують це робити (масовані атаки по енергосистемі – 24 канал)", – підкреслив військово-політичний оглядач.

Коваленко припустив, як довго триватимуть атаки енергетичної інфраструктури: дивіться відео

Як довго триватимуть обстріли енергосистеми

Мені здається, це буде така ситуація як і з залізницею, але матиме довший термін ударів та тиску,

– припустив Коваленко

Він зазначив, що саме Сєргєй Суровікін є ініціатором цієї тактики щодо ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Втім, якщо ракетний терор нашої енергосистеми не матиме ефекту, то для російського генерала це буде поразкою.

Отже, він і далі затягуватиме це процес. На думку Коваленка, обстріли нашої енергетичної інфраструктури триватимуть ще понад місяць. А потім росіяни "розчаруються" і в цій стратегії також.

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