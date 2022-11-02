Впрочем, тогда наши ремонтные бригады оперативно восстанавливали железнодорожную инфраструктуру. Поэтому попытки врага уничтожить нашу логистику и снабжение не имели критического влияния. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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У россиян дилемма – уничтожить энергосистему или сохранить немного ракет

По его словам, негативные изменения в результате российских обстрелов все же были, но не критические. Впоследствии же страна-агрессор прекратила так активно обстреливать железнодорожные узлы.

Сейчас мы наблюдаем очень похожую ситуацию,

– объяснил Коваленко.

Он добавил, что российские захватчики для обстрелов нашей энергосистемы используют крылатые ракеты авиационного и морского базирования. Однако они являются дефицитными.

Следовательно, вследствие массированных обстрелов россияне могут уменьшить количество таких ракет до критического значения и стать полностью зависимыми от их производства. И дальше это будет ощущаться прежде всего в интенсивности атак врага.

"Россияне находятся в такой ситуации: либо они полностью уничтожают нашу энергетическую инфраструктуру, хотя это все равно не принесет им ни одного профита ни в зоне боевых действий, ни в вопросах дипломатии. Или они заканчивают это делать (массированные атаки по энергосистеме – 24 канал)", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

Коваленко предположил, как долго будут продолжаться атаки энергетической инфраструктуры: смотрите видео

Как долго будут продолжаться обстрелы энергосистемы

Мне кажется, это будет такая ситуация как и с железной дорогой, но будет иметь более длительный срок ударов и давления,

– предположил Коваленко

Он отметил, что именно Сергей Суровикин является инициатором этой тактики по ударам по энергетической инфраструктуре нашего государства. Впрочем, если ракетный террор нашей энергосистемы не окажет эффекта, то для российского генерала это будет поражением.

Следовательно, он и дальше будет затягивать этот процесс. По мнению Коваленко, обстрелы нашей энергетической инфраструктуры будут продолжаться еще больше месяца. А потом россияне "разочаруются" и в этой стратегии тоже.

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