Об этом во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал. Глава государства отметил, что россияне "не учитывают расходы на энерготеррор".

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Сколько денег Россия тратит на ракетные удары

Президент сказал, что ракетный удар, нанесенный Россией 31 октября, стоил в эквиваленте более 2 миллионов 300 тысяч средних российских пенсий.

Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2 миллионов 300 тысяч средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2 миллионов 300 тысяч российских пенсионеров…,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что российское руководство вместо того, чтобы преодолевать бедность в своей стране, тратит все, "чтобы не признавать, какую историческую ошибку они совершили этой своей войной против Украины".

При этом Зеленский сказал, что россияне на поле боя безнадежны, что уже "доказали украинские воины".

"Но нужно время, нужны усилия, нужно терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Уверен, мы и это пройдем", – резюмировал глава государства.