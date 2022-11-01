Украинский лидер отметил, что мир должен отреагировать на очередную российскую эскалацию. В частности, речь идет о терроре против украинских энергетических объектов, а также о попытке России обострить продовольственный кризис.

Заметьте У Зеленского раскрыли подробности разговора с Макроном

Зеленский о разговоре с Макроном

Зеленский рассказал, что поблагодарил Эммануэля Макрона за поддержку, которую Франция уже предоставила Украине. Кроме того, украинский лидер рассказал французскому коллеге о насущных потребностях. В первую очередь говорилось об обороне.

Воздушный щит для Украины должен быть. Сегодня это ясно прозвучало. Мы обсудили с Эммануэлем вполне конкретные проекты и для усиления нашей защиты, и для восстановления разрушенных объектов.

– говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что российские террористы делают ставку на зиму. Это – вызов всей Европе.

Россия будет преподносить любые новости о сложностях зимы 2022 – 2023 годов в своей пропаганде как доказательство якобы несостоятельности объединенной Европы. Врагу нужно показать, что слово "несостоятельность" – это о нем, а не о Европе.