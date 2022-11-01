Український лідер зауважив, що світ має відреагувати на чергову російську ескалацію. Зокрема, мовиться про терор проти українських енергетичних об'єктів, а також – спробу Росії загострити продовольчу кризу, інформує 24 канал.

Зауважте У Зеленського розкрили подробиці розмови з Макроном

Зеленський про розмову з Макроном

Зеленський розповів, що подякував Еммануелю Макрону за підтримку, яку Франція вже надала Україні. Окрім того, український лідер розповів французькому колезі про нагальні потреби. Насамперед мовилося про оборону.

Повітряний щит для України має бути. Сьогодні це чітко прозвучало. Ми обговорили з Еммануелем цілком конкретні проєкти і для посилення нашого захисту, і для відбудови зруйнованих об'єктів,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що російські терористи роблять ставку на зиму. Це – виклик усій Європі.

Росія подаватиме будь-які новини про складнощі зими 2022 – 2023 років у своїй пропаганді як доказ начебто неспроможності об'єднаної Європи. Ворогу треба показати, що слово "неспроможність" – це про нього, а не про Європу.

Зеленський та Макрон домовилися провести 2 важливі події. Окрім того, президенти обговорили ситуацію з продовольчим експортом.

"Але потрібен надійний і довгостроковий захист зерновому коридору. Росія має чітко знати, що отримає жорстку відповідь світу на будь-які кроки, які зривають наш продовольчий експорт", – наголосив Зеленський.

Також український лідер провів розмову з прем'єром Камбоджі

Також український лідер розповів про свою розмову з прем'єром Камбоджі.