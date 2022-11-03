Падает на цель, как камень: эксперт объяснил, почему сложно сбивать российские ракеты Х-32

Российские медиа активно распространяют информацию о том, что оккупанты начали применять по целям в Украине ракеты Х-32, которые они сами же называют "убийцами авианосцев". Они действительно представляют угрозу, поскольку их довольно сложно сбить системами ПВО.

Особенности ракет Х-32

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он пояснил, что ракета Х-32 – это модернизированная Х-22, которую разработали еще 40 – 50 лет назад. Новую версию начали разрабатывать примерно тогда, однако довести до ума смогли лишь недавно.

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Вместе с тем, по словам Свитана, Х-32 вобрала в себя все проблемы своей предшественницы. Она оснащена таким же двигателем с таким же топливом, поэтому ее очень сложно заправлять. Также из-за увеличения топливных баков у Х-32 уменьшена боевая часть – она ориентировочно на 300 килограммов меньше, чем БЧ Х-22, достигающая тонны.

Впрочем, в ракете Х-32 Россия увеличила дальность запуска до 1 000 километров, по крайней мере, так заявляют производители, и добавила активную головку самонаведения. Это сделало ракету более точной. Если у Х-22 вероятно отклонение от цели – 300 метров, то у Х-32 – всего несколько метров.

Кроме того, Х-32 имеет и другие особенности. К примеру, траекторию движения. Модернизированный специально под эту ракету самолет Ту-22М3М сбрасывает ее на высоте около 10 километров, после чего она поднимается до 40 километров и пикирует над целью, включая активную головку самонаведения.

То есть ее действительно очень сложно сбить. Она вертикально падает чуть ли не камнем сверху на цель с очень большой скоростью – до 5 звуковых скоростей.

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что сбить такую ​​ракету реально новыми системами IRIS-T и NASAMS, но только на встречных курсах – догнать Х-32 не получится, только перехватить. Кроме того, нужны очень мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые могут препятствовать именно активной головке самонаведения. Это системы РЭБ, направленные именно на такого рода летательные аппараты – они существуют и будут поставляться Украине.

Насколько Х-32 угрожают Украине

Важно понимать, что ракет Х-32 в России не так много, потому что их начали перерабатывать с Х-22 5 – 7 лет назад. К тому же самолетов-носителей Ту-22М3М, по словам Свитана, есть всего 4. К тому же использовать их достаточно проблематично и сложно, поэтому эксперт считает, что глобальной угрозы нет.

Более того, есть вероятность, что активные разговоры об использовании Х-32 в РосСМИ – это еще одна информационно-психологическая спецоперация для того, чтобы усилить напряжение.

"Через 2 недели саммит G20, и у Путина есть определенные надежды все-таки склонить наше военно-политическое руководство к капитуляции. А сделать это может только наш народ, поэтому террористическими актами и ИПСО они просто разжигают обстановку", – считает Свитан.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

Сколько будут продолжаться ракетные обстрелы

Как пояснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, россияне не отказываются от идеи полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. По его мнению, это будет такая же ситуация, как и с обстрелами железнодорожных узлов, но будет иметь более длительный срок ударов и давления.​

Коваленко считает, что обстрелы энергетической инфраструктуры будут продолжаться еще больше месяца, а тогда россияне, не достигнув результатов, вероятно, "разочаруются" и в этой стратегии тоже.