Вбивцям російського пілота Максима Кузьмінова заплатили російські чиновники, які працюють у Відні. Журналісти пишуть, що Відень наразі перетворився у російський шпигунський хаб в Європі.

Про це журналістам розповіли джерела в західних спецслужбах.

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Російські шпигуни з Відня заплатили вбивцям Кузьмінова

Джерела в австрійській розвідці повідомили, що за останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300 – 400 до понад 500. Більшість з них дипломати та адміністратори, серед яких майже половина виконують шпигунську діяльність.

Розвідники підозрюють, що російські шпигуни, які базуються у Відні, допомагають вербувати агентів і фінансувати російські операції. До прикладу, вони відстежують в Польщі поставки зброї до Києва і причетні до вбивства Кузьмінова, який пішов на співпрацю з Україною та перегнав гелікоптер Мі-8.

Зараз ми стаємо тягарем для наших сусідів, тому що Росія використовує нас як оперативну базу,

– сказав високопоставлений представник австрійської розвідки.

Шпигунська діяльність є законною в Австрії, якщо не спрямована проти самої країни.

Він додав, що Росія надсилає великі обсяги готівки до сусідніх країн автомобільним транспортом. Звідти російські дипломати, які перебувають в Австрії, переправляють готівку по всій Європі. Часто в дипломатичній пошті, яку не може перевірити поліція.

