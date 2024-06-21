Федеральна прокуратура Німеччини 21 повідомила, що місті Франкфурт-на-Майні затримали трьох громадян України, Росії та Вірменії.

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За ким шпигували підозрювані

Повідомляється, що чоловіків Роберта А., Вардгеса І. та Армана С. підозрюють у шпигунстві на користь іноземної секретної служби. Їх звинувачують у зборі інформації про людину з України, яка перебувала в Німеччині.

З цією метою 19 червня 2024 року вони відвідали кафе у Франкфурті-на-Майні, де мала перебувати особа, на яку вони орієнтувалися",

– мовиться в повідомленні.

Чоловіків вже затримали та взяли під арешт за клопотанням прокуратури. Інших деталей про справу не повідомляють.

Цікаво, що того ж дня, 19 червня, у Болгарії теж затримали українця. його запідозрили в тому, що він шпигував за найбільшою ТЕС "Маріца-Схід 2".

Чоловіка звинуватили у зборі відомостей, що становлять державну таємницю, з метою надання їх іноземній державі.

Також на початку червня у Франції затримали українця, який хотів підірвати військову техніку для ЗСУ.