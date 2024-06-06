Викрити зловмисника вдалося, оскільки він звернувся до лікарні. Оскільки постраждалий контактував з вибуховою речовиною, то правоохоронці вирішили провести у нього обшуки, під час яких і виявили підготовку до теракту.

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У Франції затримала українця, який готував теракт

В Руассі-ан-Франс заарештували 26-річного громадянина України, який планував теракт. Як пишуть в ЗМІ, 26-річний українець родом з Донбасу звернувся до лікарні після того, як йому на обличчя потрапив перекис ацетону (вибухова речовина).

Як згодом з'ясували правоохоронці, чоловік виготовляв вибухівку, однак вона здетонувала і вибухова речовина потрапила йому на обличчя, залишивши опіки. Поліція також провела обшуки в чоловіка і виявила кілька вибухівок та аміачну селітру – недорогу вибухову речовину, популярну серед терористів.

Окрім того, серед іншого була купа готівки, кілька фальшивих паспортів, а також стрілецька зброя. Серед документів, що посвідчували особу, був і російський паспорт.

Наразі триває розслідування, однак слідчі припускають, що 26-річний чоловік хотів підірвати французьку військову техніку, призначену для ЗСУ. Ба більше, один з вибухових пристроїв мав радіус дії до 2 метрів, а активувати його можна було телефоном.

Національна антитерористична прокуратура розпочала розслідування за звинуваченнями в участі в терористичному злочинному співтоваристві й володінні запалювальною або вибуховою речовиною з метою підготовки знищення, пошкодження або заподіяння шкоди у зв'язку з терористичним актом.

Чеченець планував теракт на французькому стадіоні

У Франції затримали 18-річного чеченця, який планував теракт під час футбольного матчу на стадіоні "Жоффруа-Гішар" у Сент-Етьєні. До слова, на тому ж стадіоні мала грати збірна України.

"Підозрюваний не був раніше відомий спецслужбам. Це була перша зірвана терористична змова, націлена на Ігри, які розпочнуться через вісім тижнів. Франція перебуває на найвищому рівні загрози. Затриманий мав намір напасти на глядачів, а також на сили безпеки. Підозрюваний планував померти мученицькою смертю", – повідомили у поліції.