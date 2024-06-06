Разоблачить злоумышленника удалось, поскольку он обратился в больницу. Поскольку пострадавший контактировал с взрывчатым веществом, то правоохранители решили провести у него обыски, во время которых и обнаружили подготовку к теракту.

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Во Франции задержали украинца, который готовил теракт

В Руасси-ан-Франс арестовали 26-летнего гражданина Украины, который планировал теракт. Как пишут в СМИ, 26-летний украинец родом из Донбасса обратился в больницу после того, как ему на лицо попала перекись ацетона (взрывчатое вещество).

Как впоследствии выяснили правоохранители, мужчина изготавливал взрывчатку, однако она сдетонировала и взрывчатое вещество попало ему на лицо, оставив ожоги. Полиция также провела обыски у мужчины и обнаружила несколько взрывчаток и аммиачную селитру – недорогое взрывчатое вещество, популярное среди террористов.

Кроме того, среди прочего была куча наличных, несколько фальшивых паспортов, а также стрелковое оружие. Среди документов, удостоверяющих личность, был и российский паспорт.

Сейчас продолжается расследование, однако следователи предполагают, что 26-летний мужчина хотел взорвать французскую военную технику, предназначенную для ВСУ. Более того, одно из взрывных устройств имело радиус действия до 2 метров, а активировать его можно было по телефону.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по обвинениям в участии в террористическом преступном сообществе и владении зажигательным или взрывчатым веществом с целью подготовки уничтожения, повреждения или причинения вреда в связи с террористическим актом.

Чеченец планировал теракт на французском стадионе

Во Франции задержали 18-летнего чеченца, который планировал теракт во время футбольного матча на стадионе "Жоффруа-Гишар" в Сент-Этьене. К слову, на том же стадионе должна была играть сборная Украины.

"Подозреваемый не был ранее известен спецслужбам. Это был первый сорванный террористический заговор, нацеленный на Игры, которые начнутся через восемь недель. Франция находится на самом высоком уровне угрозы. Задержанный намеревался напасть на зрителей, а также на силы безопасности. Подозреваемый планировал умереть мученической смертью", – сообщили в полиции.