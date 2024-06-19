Водночас заступник міського прокурора Христо Крастєв заявляє, що це не є загрозою для безпеки країни. Наразі встановлюються всі обставини інциденту, а українця затримали.

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В Болгарії українець шпигував за найбільшою ТЕС

19 червня у Болгарії затримали 23-річного громадянина України, який шпигував за найбільшою ТЕС "Маріца-Схід 2". Під час обшуків у нього виявили дрони, мобільні телефони, фотоапарати, численні сім-карти й карти пам'яті.

Як повідомив Крастєв, українця звинуватили в зборі відомостей, що становлять державну таємницю, з метою надання їх іноземній державі.

Наразі готуються експертизи, щоб встановити, чи справді він фотографував і які фотографії стратегічного об'єкта, оскільки ТЕЦ "Маріца-Схід 2" за постановою Радміну є стратегічним об'єктом,

– заявив прокурор.

Чоловіка затримали на 72 години. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Справу розглядає Софійський міський суд.

Цікаво. На ТЕС "Маріца-Схід 2" у 2019 році сталася масштабна пожежа. Так, на 8 блоці під час ремонтних робіт спалахнула частина димової труби сіркоочисної установки.

Водночас у мережі зауважують, що необхідно також підтвердити, чи дійсно шпигун є громадянином України, й чи займався він шпигунською діяльністю взагалі. Затриманого 23-річного чоловіка вже допитали й слідчі перевіряють усі дані.